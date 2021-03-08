Пассажиры авиарейса Владивосток — Новосибирск привязали веревками к креслу свою попутчицу

Пассажирам авиарейса, следовавшего из Владивостока в Новосибирск, пришлось во время полета привязать веревками и скотчем свою попутчицу к ее креслу.

Об этом инциденте сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ в Сибирском федеральном округе на страничке ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Причиной послужило неадекватное поведение женщины на борту. «Через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок, 39-летняя жительница Новосибирска, встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве», — говорится в сообщении полиции.

По прибытии в новосибирский аэропорт «Толмачево» привязанную передали на руки сотрудникам линейного подразделения полиции. Задержанная призналась, что перед вылетом из Владивостока употребила синтетический наркотик.

В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Также ее направили на медицинское освидетельствование, которое должно установить вид и степень наркотического опьянения.