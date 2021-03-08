В Китае суд признал гомосексуальность психическим расстройством

Суд встал на сторону издателя, который в учебнике назвал гомосексуальность психическим расстройством.

Китайский суд в провинции Цзянсу вынес решение в пользу издателя, который в университетском учебнике назвал гомосексуальность «психическим расстройством». Об этом сообщает издание Reuters.

В решении от 9 февраля говорится, что претензия истца стала следствием «различий в восприятии», а потому само описание в учебнике «ошибкой не является».

«Я в растерянности, потому что у них даже не было суда, они просто вынесли решение», — сказала истец, использующая псевдоним XiXi.

В 2017 году она уже подавала на Jinan University Press и компанию, которая принадлежит розничному продавцу JD.com, за публикацию и распространение университетского учебника по психическому здоровью.

«В учебных материалах гомосексуализм классифицируется как психическое расстройство, а это не так», — заявляет активистка.

В свою очередь, директор Китайской организации по защите прав ЛГБТ Пэн Яньцзы заявил, что решение суда «наносит серьезный ущерб всему ЛГБТ-сообществу».

Отметим, что гомосексуальность в КНР с 1997 года не считается уголовным преступлением, а в 2001 году она была исключена из перечня психических расстройств.