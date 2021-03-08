Uber створила компанію для виробництва роботів-кур’єрів

У мережі з’явилася інформація про те, що компанія Uber виділить підрозділ, що займається виробництвом роботів-кур’єрів, в окреме підприємство.

Називатися новостворена компанія буде Serve Robotics, повідомляє TechCrunch. Уже відомо, що стартап прямо зараз зайнятий залученням фінансів в першому раунді інвестцій. При цьому представники компанії відмовилися давати будь-які детальні дані.

Повідомляється, що штат Serve Robotics складається з 60 осіб. Штаб-квартира стартапу розташована в Сан-Франциско, але також є офіси в Лос-Анджелесі та Ванкувері. Очікується, що в кінцевому підсумку парк роботів буде збільшений з декількох десятків до десятків тисяч.



Фото: techcrunch.com

Відзначимо, що пандемія COVID-19 змусила Uber знизити фокус на деяких своїх проектах. Так, наприклад, компанія вже відмовилася від створення безпілотних автомобілів і аеротаксі.



Фото: techcrunch.com

За матеріалами Portaltele