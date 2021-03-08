Политзаключенная гражданка Швейцарии, осужденная в Беларуси на 2,5 года, объявила голодовку

Гражданка Швейцарии Наталья Херше объявила голодовку в гомельской исправительной колонии, сообщил телеканал «Белсат». Ее родных не уведомили, как того требует закон, о переводе осужденной в Гомель, также она не получает письма. Из-за этого с 22 февраля Наталья отказалась от еды.

Это уже вторая голодовка Натальи. В январе она также отказалась от еды из-за того, что ей не передавали почту. Тогда ее перевели в камеру с лучшими условиями, а за три дня пришло 38 писем.

Наталья Херше родилась в Беларуси, но уже более 12 лет живет в Швейцарии. В сентябре 2020 года ее осудили на два с половиной года колонии строго режима из-за сорванной с омоновца балаклавы – Наталью обвинили в сопротивлении сотруднику органов внутренних дел во время женского марша в Минске 19 сентября. Херше приехала в Беларусь в отпуск на 10 дней, на 21 сентября у нее был обратный билет в Швейцарию.

На суде Наталья Херше рассказала, что во время задержания испугалась, но ей было важно посмотреть в глаза человека, который пытался ее увести.

Белорусские правозащитники признали Наталью Херше политзаключенной. Ситуацию с осужденной обсуждали во время телефонного разговора министры иностранных дел Беларуси Владимир Макей и Швейцарии Иньяцио Кассис. Кассис по итогам разговора написал, что посольство следит за этим делом и что «наша согражданка должна быть освобождена». Несколько раз с Херше в тюрьме встречался посол Швейцарии в Беларуси. Требовали освобождения политзаключенной и депутаты парламента Швейцарии.