Убийство в Киеве. С киберполицейской на почве ревности могла расправиться ее подруга

Полиция Киева продолжает расследование жестокого убийства своей коллеги — Святославы Петровой, труп которой с многочисленными ножевыми ранениями обнаружили в ночь на воскресенье во дворе старой застройки на проспекте Бажана неподалеку от станции метро «Вырлица».

Сегодня в прокуратуре Киева заявили о раскрытии этого преступления и сообщили, что задержана подозреваемая-37-летняя знакомая убитой. Как удалось узнать «Стране» из собственных источников в МВД, одной из главных версий, которое рассматривает следствие — это убийство на почве личной неприязни.

Вероятнее всего, нападение на Петрову не связано с ее профессиональной деятельностью, так как она трудилась на рядовой должности старшего инспектора Департамента Киберполиции, получала скромную зарплату, меньше 200 тысяч гривен за прошлый год и никаких резонансных дел не вела да и вести не могла.

Так как, по нашим данным, не являлась оперативным сотрудником, а выполняла только техническую бумажную работу и не носила огнестрельное оружие. Вероятнее всего, обстоятельства убийства более чем тривиальны — скорей всего, у Петровой возник конфликт со знакомой, с которой они могли находится в одной компании накануне убийства. Возможно, причиной стала ревность к мужчине. Женщины поссорились на улице и на этой почве ее оппонентка нанесла ей многочисленные ножевые ранения от которых она скончалась. Хаотичное расположение ран свидетельствует о том что убийца была в бешенстве. А потом, когда поняла что натворила, обставила все как нападение уличных грабителей.

Судя по декларации о доходах за прошлый год, убитая Святослава Петрова жила в небольшой квартире вместе с матерью, из имущества только половина квартиры матери да скромный земельный участок в селе Коржи Барышевского района Киевской области. Ни машины, ни счетов в банке у нее не было. Только «голая» зарплата.

Полиция сейчас расследует это преступление по ст.115 УК Украины «Умышленное убийство».

Руководство столичной полиции сформировало следственную группу из сотрудников Дарницкого УП и Главка полиции для качественного расследования этого преступления. Сейчас решается вопрос о назначении целого комплекса криминалистических экспертиз, в том числе и судебно-медицинской чтобы установить приблизительное время смерти. Копы прочесывают местность в поисках орудия убийства — ножа, по месту жительства задержанной проводятся неотложные обыски. Прокуратура намерена требовать для нее завтра в Дарницком суде безальтернативного ареста. Ей грозит до 15 лет тюрьмы.