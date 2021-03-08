Арахамия «отрывается» на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей, — Смолий

Политолог Андрей Смолий выложил фото с отдыха главы фракции «Слуги народа» Давида Арахамии на Мальдивах

Снимок Смолий обнародовал в facebook.

По его словам, Арахамия отдыхает на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо.

«Пока страна постепенно вновь погружается в » красные зоны «, а скандалов становится все больше, — глава фракции » Слуга народа » Давид Арахамия отрывается на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо. Вы спрашиваете, где качественные вакцины? Где поддержка бизнеса? Где адекватная международная политика? Да вот она. Видимо, это и есть официальный визит на Мальдивы от доблестных слуг Зеленского «, — написал Смолий.