Елизавета II впервые останется без частного самолета из-за сокращения расходов на оборону

Королева Великобритании Елизавета II впервые за время своего правления останется без частного самолета. Для воздушных путешествий королевская семья будет занимать самолет премьер-министра страны Бориса Джонсона.

Все после комплексного осмотра Министерства обороны Великобритании по модернизации военных сил. По результатам расходы на оборону в стране сокращают.

Так, из официального авиафлота королевы уберут 4 самолета. У королевской семьи останется лишь вертолет AW-109.

На чем теперь будет летать королева

В Минобороны отметили, что несмотря на лишение королевской семьи этих самолетов, им будут предлагать для путешествий другой воздушный транспорт как VIP-персонам.

Например, королева сможет занимать самолет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. У него RAF Voyager.

Справка. В 2020 году из бюджета страны на обновление этого самолета потратили 900 тысяч фунтов стерлингов (это чуть более 34,5 миллиона гривен). В частности, и изменили дизайн самолета. Такой ребрендинг самолета должен помочь лучше представлять Великобританию за рубежом. Некоторые депутаты критиковали такие расходы.

Сокращение бюджета страны

В ноябре 2020 года Борис Джонсон заявлял, что расходы на вооруженные силы страны увеличат на 24 миллиарда фунтов. Однако Минобороны будет уделять внимание в основном сферам космоса и киберзащиты.