У Києві стартував капітальний ремонт важливого шляхопроводу

Перший етап ремонту Індустріального мосту планують завершити до кінця травня.

Про це сказав Київський міський голова Віталій Кличко та показав відео, як відбувається реконструкція, повідомляє КМДА.

“Сьогодні триває масштабний ремонт на Індустріальному шляхопроводі і на вулиці Борщагівській. Я нікого не здивую сказавши, що Індустріальний міст давно потребував капітального ремонту. Цей об’єкт збудували в 1977 році і з того часу жодного разу не оновлювали. Перший етап ремонту шляхопроводу ми плануємо завершити до кінця травня. Основні ремонтні роботи на вулиці Борщагівській – до кінця серпня”, – повідомив Кличко.

Він зазначив, що комунальна корпорація “Київавтодор” вже розпочала дорожній сезон. У столиці ремонтують дороги і мости, що не реконструювалися по 40-50 років. За минулі роки місто відремонтувало майже 70 мостів та шляхопроводів.

Кличко додав, що місто розпочало капітальний ремонт вулиці Милославської. Там оновлять асфальтне покриття та тротуари, встановлять сучасне вуличне освітлення та облаштують нові комунікації. “Іще в планах на цей рік – завершення реконструкції Пейзажної алеї та проспекту Степана Бандери. Продовжать роботи і на вулиці Довбуша, на кількох ділянках Великої кільцевої. Плануємо також розпочати ремонт проспекту Героїв Сталінграда та багатьох інших об’єктів”, – наголосив Кличко.

Фото: Вікіпедія