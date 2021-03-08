Королева «изрядно взбесилась». Принца Гарри и Меган Маркл могут лишить их титулов

По неофициальным данным, такие переговоры уже ведутся в Букингемском дворце.

Принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться своих титулов герцога и герцогини Сассекских после скандального интервью Опре Уинфри. После вышедшего шоу королева Елизавета II «изрядно взбесилась», утверждают источники в королевском дворце. Об этом сообщает The Mirror.

По данным СМИ, в последние дни высокопоставленные придворные вели кризисные переговоры в Букингемском дворце после того, как в США принц Гарри и Меган Маркл дали интервью Опре Уинфри.

Пара, решившая отойти от своих обязанностей при дворе, уже лишилась права на титул «Их королевские высочества» и права на бренд SussexRoyal. Принц Гарри также потерял свои воинские звания, включая генерал-капитана Королевской морской пехоты.

Если пару лишат герцогства, то будет противоречить прошлогоднему Сандрингемскому соглашению, в котором было решено оставить паре их дворянские титулы.

Пока в Букингемском дворце не было принято окончательного решения по данному вопросу, но не исключается, что Гарри могут лишить титула или попросить вернуть его самостоятельно.

В это же время, королевская семья якобы хочет, чтобы принц Гарри сохранил за собой право на обращение «Его Королевское Высочество», которое было передано ему при рождении.

Такого права была лишена принцесса Диана, после развода с принцем Чарльзом. Если и Гарри постигнет участь его матери, тогда он лишится своей очереди на престол, что потребует принятия соответствующего закона.

Данный вопрос еще предстоит согласовать с монархом, за которым будет окончательное решение.

«Во дворце велись переговоры о том, как лишить его герцогства. Такого никогда ранее не происходило, но есть люди, которые думают, что это лучшее решение», – сказал источник The Times.

Другой инсайдер сравнил ситуацию с герцогом и герцогиней Виндзорскими, которые продолжали «торговать своими связями» с королевской семьей в течение многих лет после отречения Эдуарда VIII от престола.

«Несмотря на то, что сейчас такое решение будет максимально разрушительным, им нужно с этим разобраться. В противном случае, мы будем жить с этим еще 40 или 50 лет», – подытожил источник.