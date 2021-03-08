Поворозник заявил, что отмазался

Заместитель председателя Киевской горгосадминистрации (КГГА) Николай Поворозник заявил, что досудебное расследование дела о взяточничестве, с которым связывали его имя, завершено и передано в суд. По словам замглавы КГГА, ни он, ни кто-либо другой из работников КГГА не являются сторонами или участниками этого уголовного производства.

Об этом она написал в Фейсбуке.

“Хочу сообщить, что наконец завершено досудебное расследование дела, с которым почти год назад связывали мое имя и манипулировали фактами. Материалы производства направлено в суд с обвинительным актом. Подчеркиваю – ни я, ни кто-либо из других работников КГГА, не являются сторонами или участниками уголовного производства, о котором так резонансно заявляли”, – написал Николай Поворозник.

Замглавы КГГА заявил, что готов приступить к исполнению служебных обязанностей в полном объеме и подал соответствующее заявление об этом Киевскому городскому голове Виталию Кличко.

“Считаю, что вернуть меня к исполнению обязанностей будет справедливым и законным”, – заявил Николай Поворозник.

Также замглавы КГГА опубликовал письмо начальника следственного управления ГУ СБУ в Киеве и Киевской области Игоря Хоменко руководителю Аппарата КГГА Дмитрию Загуменному. Как следует из документа, Николаю Поворознику не сообщалось о подозрении в совершении какого-либо преступления. Кроме того, он “не является стороной либо участником криминального производства №42019000000002294 от 30.10.2019”.

Напомним, в апреле 2020 года первый замглавы КГГА Николай Поворозник попал в коррупционный скандал. 18 апреля 2020 года Виталий Кличко отстранил от выполнения обязанностей своего первого заместителя на время расследования в рамках уголовного производства по подозрению в получении взятки близким к Поворознику лицом. 21 апреля 2020 года Кличко временно возложил исполнение обязанностей первого заместителя председателя КГГА на Валентина Мондриевского. С Поворозника при этом полномочия и обязанности в соответствующем распоряжении КГГА сняты не были.

Киев власть писала, что Николай Поророзник до конца 2020 года не сможет официально вернуться к выполнению своих обязанностей, но и судебный приговор ему не грозит. Срок расследования дела “о взятке” за выдачу застройщику Градостроительных условий и ограничений (ГУО) на проектирование был продлен. Задержанный на получении денег посредник (всего требовал в феврале за документ 131,35 тыс. долларов США – в расчете 15 долларов США за 1 кв.м. будущего объекта) показаний не дает, а “правую руку” Виталия Кличко конечным получателем неправомерной выгоды следствие уже не считает. Что касается “взяткодателя” (ООО “Эф ай эм офис центр-3”), то вожделенные ГУО на проектирование реконструкции по ул. Линейной, 17 этой компании КГГА выдала еще летом. Возможно, бесплатно.