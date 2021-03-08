Французский политик-миллиардер погиб в авиакрушении вертолета

Французский политик-миллиардер Оливье Дассо погиб в результате крушения вертолета в возрасте 60 лет.

Об этом сообщает в Twitter агентство AFP со ссылкой на источники в парламенте и правоохранительных органах.

Как сообщила радиостанция Europe 1, крушение произошло на севере Франции в Нормандии. По данным СМИ, вертолет упал в районе коммуны Тук. Жертвой крушения также стал пилот.

Соболезнования семьям погибших выразил в своем Twitter президент Франции Эммануэль Макрон.

«Оливье Дассо любил Францию. Глава промышленности, депутат, местное выборное должностное лицо, командующий запасом ВВС: на протяжении всей своей жизни он не переставал служить нашей стране, продвигать ее сильные стороны. Его внезапная смерть – большая потеря. Мысленно с его семьей и близкими», – написал глава страны.