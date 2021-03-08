ТОП-4 звички, які знищують кишківник

Найчастіше робота органу порушується несвідомими повсякденними ситуаціями

Раптово вас долають сильні судоми або гнітюче відчуття переповнення в животі — це ознака того, що кишківник не в змозі виконувати нормально свої функції. Раптово вас мучить жахливий біль та відчуття розпирання. Відразу з’являється думка про серйозне захворювання, але найчастіше робота органу порушується несвідомими повсякденними ситуаціями. Дієтологи розповіли, що існує 4 звички, які знищують кишківник. Повідомляє thethirty.

1. Погано пережована їжа

Або перерва на обід занадто коротка, або занадто сильний апетит — часто ви не приділяєте достатньо часу тому, щоб по-справжньому насолодитися їжею, і замість цього проковтуєте її. Для кишківника це важкий тягар, оскільки їжа потрапляє в нього занадто великими частинами.

2. Обмежене спорожнення кишківника через стрес

Навіть якщо короткочасний стрес покращує роботу тіла і мозку, він знижує активність кишківника. У стресових ситуаціях тіло виділяє більше адреналіну. Якщо стресова ситуація триває довше, в шлунку і кишківнику можуть виникнути такі симптоми, як метеоризм, здуття живота, судоми або нудота. Якщо орган неодноразово реагує на стресові ситуації, то виникає синдром роздратованого кишківника.

3. Порожні вуглеводи викликають запалення

Якими б смачними не були скибочки білого хліба або макаронів, ці продукти можуть стати серйозним випробуванням для кишківника. Їжа, що складається з простих вуглеводів, містить невелику кількість клітковини й тому є особливо гарним середовищем для розмноження вірусів і бактерій. Ці небезпечні кишкові бактерії значною мірою порушують кишкову флору і викликають проблеми з травленням.

4. Регулярне вживання алкоголю

Пиво після роботи або келих червоного вина на вечерю — навіть невелика кількість алкоголю негативно впливає на функцію кишківника і може пошкодити його. Етанол вступає в реакцію безпосередньо зі слизовою оболонкою тонкої кишки й викликає її почервоніння, пошкодження клітин або навіть незначну кровотечу. Крім того, часте вживання алкогольних напоїв збільшує ризик раку товстої кишки.