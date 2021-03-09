Найпопулярніші геймерські меми за останній тиждень: логіка у Minecraft та головний ворог Кратоса

Користувачі платформи Reddit продовжують жартувати та створювати цікавий контент. Цього тижня боротьби за першу сходинку не було, хоча у топі чимало цікавих робіт.
: 24 канал
На платформі Reddit можна знайти чималу кількість дуже цікавого контенту. Користувачі щодня публікують різноманітні пости, а всі зареєстровані мають можливість оцінити роботи інших. Ми на Games24 зібрали для вас 10 найпопулярніших мемів з цієї платформи за останній тиждень.
10 місце – Потрібно було покликати капітана Прайса
Кількість вподобань – 14 тисяч
Автор – LastAd1543
Може знищувати голими руками богів.
Не може відкрити дерев’яні двері.
9 місце – Як бачать світ шанувальники RPG
Кількість вподобань – 22 тисячі
Автор – Yellyvi
Гравець у будь-яку RPG: час зробити перерву.
Навколишній світ:
8 місце – 10 років потому
Кількість вподобань – 31 тисяча
Автор – destroymedaddy092
Мобільні ігри у 2011 році:
Мобільні ігри у 2021 році:
7 місце – Логіка гравців у Minecraft
Кількість вподобань – 35 тисяч
Автор – AlexToske
Вчитель: скільки буде 50 помножити на 2?
Я: 100.
Вчитель: чому ти тоді написав 64 плюс 36?
6 місце – Актуальний слоган
Кількість вподобань – 37 тисяч
Автор – SHiNeyey
Поверхня – ніколи!
Бункер – назавжди!
5 місце – Ось воно як
Кількість вподобань – 57 тисяч
Автор – whollytree
4 місце – PS5 можна отримати лише так
Кількість вподобань – 63 тисячі
Автор – velabas
Дівчина: приємно отримати нарешті вакцину. Я чекала місяцями цього.
Чоловік: вакцину? Це черга за PS5.
Дівчина: почекайте, це означає…
Чоловік: так.
3 місце – Кросплей саме такий
Кількість вподобань – 69 тисяч
Автор – AdZealousideal6959
Гра з кросплеєм
Гравці з Xbox та PS4: що ти, чорт візьми, таке?
Гравці з PC: смерть.
2 місце – Про що він думає?
Кількість вподобань – 91 тисяча
Автор – SrGrafo
Дівчина: Б’юся об заклад, він думає про Джессіку.
Хлопець: На Playstation 5 немає ігор, окрім Demon’s Souls та Returnal. Насправді консоль не може нічого запропонувати. Даремно витрачені гроші, говорячи про кошти, Джессіка винна мені гроші…
1 місце – Одного разу у паралельному всесвіті
Кількість вподобань – 204 тисячі
Автор – velabas
Хлопець: у когось є мікрофон?
Дівчина: це хлопець?
Хлопець: так.
Дівчина: я просто хочу, щоб ти знав, що це круто, що ти хлопець. Я не збоченець або щось у цьому роді, але я хочу, щоб ти знав, що я підтримую хлопців у відеоіграх. Я також хочу, щоб ти відчував себе комфортно граючи в мережі.
Дівчина: отже, у тебе є дівчина?
Фото: God of War – PlayStation