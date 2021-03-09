У Полтаві покупці взяли штурмом магазин секонд-хенду (відео)

Люди поспішали потрапити в магазин

Охоронець магазину з останніх сил тримався за поруччя

У Полтаві люди штовхалися в черзі в секонд-хенд і мало не зіштовхнули зі сходів охоронця.

Відео опубліковано на сторінці Pavlovsky News у Facebook.

На ролику видно, що люди поспішають спуститися в магазин по сходах, штовхаючи один-одного. Охоронець магазину з останніх сил тримається за бильця.

«Сьогодні вранці очевидці в Полтаві зняли багатометрову чергу з людей, які намагалися прорватися в магазин секонд-хенду. Деякі перехожі, побачивши те, що відбувається, не могли стримати сміх», – йдеться в повідомленні.

Хвалебних коментарів у соцмережах удостоївся охоронець магазину. Мабуть, йому не звикати – подібний штормовий приплив відбувається щоп’ятниці. Чоловік поводився зі знанням справи і в бурхливому людському потоці стояв непохитно, як скеля. Тільки його наполегливість і стійкість допомогла якось відрегулювати тисняву.

Фото: Скріншот з відео