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Настя Каменських розповіла, як пережила смерть батька

09.03.2021

Настя Каменських, яка не так давно втратила батька, вперше прокоментувала свій стан. За словами співачки, жінка дуже важко пережила смерть найближчої людини. У програмі “Світське життя” відома виконавиця розповіла, як оговтується після смерті батька. Співачка зізналась, що велику підтримку отримала від коханого чоловіка. Потап постійно був поряд з Настею. Він ні на крок не відходив від своєї дружини.

Також, на думку Насті Каменських, зараз її батьку добре. Артистка щиро вірить, що тато спостерігає за донечкою з того світу та пишається, що виховав таку хорошу людину. Виконавиця розповіла, що перед тим, як Олексій Жмур пішов з життя, Каменських постійно проводила час з батьком. Разом з мамою співачки він часто приходив до доньки в гості.

А ще Настя Каменських зізналась, що тато постійно бажав їй бути коханою та щасливою. Олексій Жмур любив свою доньку та завжди нею пишався. Співачка розповіла, що в її батьків були ідеальні стосунки. Вони кохали одне одного до останнього подиху.

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