Український автозавод почав збірку нового авто

“Автоскладальний завод № 1” в Луцьку приступив до випуску автобусів “Богдан А14532” для авіабудівельного держпідприємства “Антонов”. Зазначається, що замовлення на цей момент складає 10 одиниць транспортних засобів, але надалі очікуються можливі ще замовлення. Про це пише AmperCar.

Відомо, що договір меж державним підприємством “Антонов” Луцьким автозаводом було укладено ще наприкінці минулого року. Зараз працівники на автомобільному підприємстві вже приступили до виконання замовлення. Зазначається, що на цей момент в складальному цеху ДП “Автоскладальний завод № 1” комплектується перший пофарбований кузов автобуса “Богдан А14532”.

Нагадаємо, що модель автобуса “Богдан А14532” – це громадський транспортний засіб приміського/міжміського типу загальною довжиною 982 см. Загальна пасажиромісткість становить 70 осіб (на приміських маршрутах), в тому числі салон обладнано 43 місцями для сидіння.

Дана модель відповідає екологічному стандарту EURO-5 та мають комфортні м’які крісла, які зручні й безпечні в користуванні.

Відомо, що автобуси “Богдан А14532” будуть укомплектовані на замовлення європейськими агрегатами, в тому числі двигуном Iveco. Представники держпідприємства “Автоскладальний завод № 1” підкреслюють, що їх завод надає 2 роки гарантійного обслуговування автобусів, або 100 тисяч кілометрів пробігу.