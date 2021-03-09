NVIDIA «засвітила» анонс нової версії консолі Nintendo Switch

Навколо нової версії Nintendo Switch останнім часом ходить все більше чуток. Днями видання Bloomberg повідомило, що Nintendo і Samsung уклали угоду по OLED панелям. Тепер же джерело, знайоме з питанням, розповів Gamereactor, що NVIDIA зупиняє виробництво однокристальних систем для оригінальної Nintendo Switch.

Обидві моделі консолі – і Switch Lite, і звичайна – працюють на останній версії NVIDIA Tegra X1 Mariko. повідомило Gamereactor, що компанія має намір зупинити виробництво цього процесора в 2021 році. Що трапиться з поточними версіями консолі після цього, неясно.

Ця новина побічно підтверджує чутки про випуск нової моделі Switch в цьому році. Очікується вихід Pro-моделі, яка буде пропонувати підвищене розширення і FPS.