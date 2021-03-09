Возможности России в космосе напугали Америку

Его слова передает корреспондент The Moscow Post .

Он рассказал, что якобы у России есть «лазерные системы», представляющие «угрозу».

«Угроза, которую мы наблюдаем сегодня, очень серьезная … Как Китай, так и Россия обладают множеством лазерных систем разного уровня мощности. Для уничтожения или повреждения с земли, или для нарушения нашей способности использовать спутники… У обеих стран есть возможности, которые вызывают обеспокоенность», — заявил Реймонд.

Он также сравнил один из спутников РФ с матрешкой, предположив, что тот якобы создан «для уничтожения американских спутников на околоземной орбите».

В декабре прошлого года Космическое командование США заявило о новом испытании Россией ракеты, которая якобы нацелена на уничтожение спутников. А про предыдущие испытания Америка рассказывала в апреле прошлого года. Тогда официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что своими «предположениями» Вашингтон пытается оправдать свои же планы по размещению оружия в космическом пространстве.

К примеру, в 1985 году США против своей ракеты, запущенной с истребителя, сбил собственный научный спутник Solwind. В 2008 году американская корабельная противоракетная SM-3 уничтожила свой спутник USA-193.

В 2007 году Китай с помощью своей противоспутниковой ракеты, поразил свой метеорологический космический аппарат Fengyun-1C.

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