Сколько людей убила пандемия в Украине в 2020 году

Официальная статистика не отражает реальной картины.

«Когда появился коронавирус, все остальные заболевания «будто исчезли». Covid-19 вышел на первый план», — рассуждает о последствиях пандемии Тарас Жиравецкий, семейный врач из Львова. По его наблюдениям, в прошлом году во время карантина люди чаще оставались дома, откладывая на потом визиты к врачам.

Для кого-то «потом» так и не наступило. В 2020 году, в год пандемии, в Украине резко выросла смертность. От различных болезней, не только от Covid-19, умерло больше людей, чем в среднем за последние пять лет.

Почему умирало так много людей? Сколько на самом деле жертв пандемии Covid-19, разбиралась в BBC News Україна.

На 35 000 больше смертей

В 2020-м показатель смертности в Украине стал самым высоким за годовой показатель последних пяти лет. В прошлом году в Украине умерло на 35 000 больше людей, чем в 2019 году. В 2019 году умерли 581 000 украинцев, в 2020-м — 616 000. Это все данные Государственного комитета статистики.

Причем наибольший рост смертности происходил в течение не всего 2020 года, а пришлось на несколько месяцев осени-зимы, когда в Украине была самая большая вспышка пандемии.

Если в среднем с 2015 по 2019 годы в сентябре в Украине умирали 42 000 человек, то в 2020 году эта цифра выросла на 15% и составила уже 48 000.

В октябре и ноябре этого года уровень смертности также рос, а в декабре достиг пика, когда за месяц умерло на 17 000 больше людей, чем в среднем за пять предыдущих лет.

В некоторых регионах в декабре смертность превысила показатели последних пяти лет в 3-4 раза — в Киевской, Днепропетровской, Тернопольской областях. Так почему же статистика смертности 2020 года показывает столь большие цифры?

Автор графики — Денис Королев

Избыточная смертность

Если бы 2020-й был обычным годом, скорее всего, мы бы увидели такое же количество смертей, чем за месяц к месяцу в предыдущие годы.

Это называется ожидаемая смертность, которая рассчитывается по количеству смертей в предыдущие годы.

За время пандемии коронавируса во многих странах мира умерло больше людей, чем в предыдущие годы. Это называется “избыточные смерти”. Речь идет о смертях, превышающих средние показатели предыдущих лет. И их больше даже в том случае, если вычесть официальные жертвы Covid-19.

Обычно ученые объясняют «избыточную смертность» частично недостаточно точным подсчетом статистики Covid-19, частично — влияние пандемии на перегруженность врачей и медучреждений или другими факторами.

Так каковы причины избыточной смертности в Украине?

ФОТО: UNIAN

Половина смертей от Covid-19 — невыявленная

В 2020 году от коронавируса в Украине умерло 18 000 человек. «Эти люди были бы живы, если бы не Covid-19», — говорил о коронавирусной статистике в Украине министр здравоохранения Максим Степанов.

Но отражают ли официальные данные Covid-19 украинскую реальность? Действительно ли от коронавируса умерли только 18 000? Каковы причины столь высокой избыточной смертности в 35 000?

Covid-19 далеко не в лидерах причин смертности украинцев. В 2020 году, как и в предыдущие годы, люди в Украине чаще всего умирали от сердечно-сосудистых заболеваний (инфаркты и инсульты), от онкологических заболеваний и несчастных случаев.

«В гипотезу, что люди в Украине осенью массово начали умирать от других болезней, я не верю, — говорит социолог Андрей Косецкий, который занимается анализом данных, — Я считаю, что подавляющее большинство избыточных смертей — от коронавируса».

По его словам, в Украине тренд роста общей смертности повторяет общий европейский тренд.

ФОТО: UNIAN

Ведь многие страны Европы в 2020 году имели более высокий показатель избыточной смертности. Социолог Косецкий приводит примеры украинских соседей — Польши, Венгрии, Чехии и Румынии. В этих странах осенью в 2020 году избыточная смертность превышала ожидаемую на 60%, а иногда и на 100%.

В то же время Игорь Бровченко, заместитель директора по Института проблем математических машин и систем НАН, считает, что в Украине половина смертей от Covid-19 вообще не выявлена.

Господин Бровченко возглавляет рабочую группу по математическому моделированию развития эпидемии в Украине, которая уже много месяцев анализирует коронавирусной статистику в Украине.

«Официальную статистику по смертности нужно умножать на два-три … Не все люди, которые заболели, сообщают об этом и делают тестирования. Поэтому они не попадают в статистику смертей от COVID-19. Особенно это касается сельской местности: старики чем-то болеют, умирают и никто им не делает тестирования», — рассказал господин Бровченко в интервью изданию «Немецкая волна».

Количество смертей, связанных с Covid-19, в 2020 году может достигать 40-60 тысяч, говорится в последнем отчете ученых НАН. Это в несколько раз больше, чем показывает официальная статистика.

Глава Минздрава Максим Степанов и главный санврач Виктор Ляшко неоднократно уверяли, что с официальной коронавирусной статистикой все хорошо.

И сколько случаев COVID-19 выявляют, столько смертей случается, все показывают в ежедневных сводках, поэтому ни о каком сокрытии информации и речи быть не может.

Не дождались помощи

К такому росту смертности в Украине привели прямые и косвенные последствия пандемии Covid-19, уверен Тарас Жиравецкий, семейный врач из Львова.

Он считает, что коронавирус привел к огромным изменениям в системе здравоохранения Украины. Когда под эту болезнь отдавали целые отделения больниц, а другие болезни просто отходили на второй план.

«Оказать помощь людям с другими болезнями, которые никуда не делись, и занимают в Украине первые места по смертности, было затруднительно. Пациентам помогали по принципу «при возможности», — говорит врач.

ФОТО: UNIAN

Если все внимание, силы и ресурсы направлять на коронавирус — непременно ухудшится ситуация с другими болезнями. Что сейчас и наблюдается», — выражает схожее с Жиравецким мнение и врач-инфекционист Евгений Дубровский.

Он говорит, что на причины высокой смертности повлияли карантин, отказ от плановых госпитализаций, отсрочка плановых операций, уменьшение количества медицинского персонала, который забрали на борьбу с Covid-19.

Дубровский считает, что запуганное коронавирусом население к медицинской помощи относится так: «Лучше посидеть и перетерпеть дома, чем ехать в больницу, где еще заразят». А это приводит к поздним госпитализациям и запущенным болезням.

В начале марта в Украине зафиксировали рост смертности от Covid-19. По официальным данным, от коронавируса с момента начала пандемии в Украине умерли 26 212 человек.

Диана Курышко, опубликовано в издании BBC News Україна