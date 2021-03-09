«Обид не прощал и жестоко наказывал»

«Вспомнил, блин, что было 20 лет назад. Ты всех вспомнил, а никто бы об этом не узнал. Говорил я Никсону, что ты тварь, а он мне не верил. А ты зачем всем этим занимался-то? Про то, о чем сейчас рассказываешь.

Тебя кто-то заставлял? Силком тянули? Сказал бы: „Не хочу, не буду“. Все вы пытались хвастать, кто из вас бандит круче. Я, что ли, тебя заставлял все это делать? Ты пришел уже бандитом, вы все такие были!», — такую речь произнес «авторитет» Константин Пискарев на очной ставке с боевиком своей ОПГ Лупичевым (Дракон). Последний, в отличие от бывшего босса, активно сотрудничало со следствием и давал показания о совершенных группировкой убийствах. Эти показания и публикует сегодня Rucriminal.info.

В конце 1980-х годов Константин Пискарев учился в военном училище, являлся командиром отделения. В свободное время занимался тяжелой атлетикой в качалке в Медведково, которая принадлежала одному из лидеров организации ветеранов войны в Афганистане Александру Замятину. Одновременно он являлся преступным «авторитетом» и возглавлял бригаду, входившую в состав «ореховской» ОПГ Сергея Тимофеева (Сильвестр). С последним Замятин был знаком лично и поддерживал товарищеские отношения. В этой же качалке занимался и другой ветеран-афганец — Дмитрий Федосеев.

Все они вместе создали свою ОПГ, где лидером был Федосеев. После его смерти группировку возглавил Пискарев. В качестве места жительства он выбрал территории яхт-клуба «Буревестник» на Клязьминском водохранилище. Он доставил туда большой железнодорожный вагон, который был переделан под комфортабельное жилье. Яхт-клуб стал и хорошо охраняемой базой ОПГ.

Начиная с 1990-х годов Костя Большой и его бойцы обкладывали данью десятки коммерческих структур в Москве и Подмосковье. Причем Пискарева роль просто «крыши» никогда не устраивала. Он непременно или сам, или через доверенных людей входил в число учредителей фирм. А потом мог и захватить их целиком, устранив всех других совладельцев. Либо гангстер создавал свои фирмы и требовал сотрудничества с ними у представителей бизнеса и чиновников. В случае ослушания и те, и другие легко могли отправиться на тот свет.

А теперь Rucriminal.info переходит к показаниям Лупичева.

«Показания Лупичева Д.А. согласно которым в сентябре 1997 года по предложению Безрукова С.А. по прозвищу Комиссар он вступил в преступную группировку для совершения в ее составе преступлений и получал за это денежное вознаграждение. На территории яхт-клуба «Буревестник», расположенного в Мытишинском районе Московской области Безруков С.А. познакомил Лупичева с Федосеевым Дмитрием по прозвищу Митя. О Федосееве было известно, что он занимается преступной деятельностью и, возможно, является выходцем из Ореховской преступной группировки. При вступлении Лупичева в состав группировки под руководством Федосеева в нее входили: Безруков С.А., Безруков А.А. по прозвищу Децл, Александров Сергей по прозвищу Никсон, Замятин Александр, Сарьян Игорь по прозвищу Армян, Слава по прозвищу Водяной, а также Замятин Александр, который держался несколько особняком.

После вступления в группировку Федосеев стал давать Лупичеву различные поручения: например, забрать деньги, проследить за таксистами и иными лицами. В группировке у Лупичева сначала было прозвище Дима Маленький, а после 1999 года Сарьян дал ему прозвище Дракон из-за сделанной татуировки на плече. Примерно в 1997 году в состав группировки вошел Пискарев, который стал набирать свою команду. Проживал Пискарев на территории яхт-клуба «Буревестник» в вагончике. Федосеев и Пискарев были лидерами группировки, тесно общались между собой. После гибели Федосеева в 2003 году наибольшим авторитетом в группировке стал пользоваться Пискарев, указания которого выполнялись всеми беспрекословно. Пискарев не любил, когда кто-то с ним спорил и жестоко наказывал таких людей, обид и унижений он не прощал.

Во время нахождения Пискарева под стражей Лупичев и другие члены группировки получали деньги от Федосеева. В момент вступления Лупичева в группировку Федосееву уже платили деньги предприниматели, имевшие торговые палатки на Петровско-Разумовском рынке, вблизи Дмитровского шоссе г. Москвы, и владельцы кафе. Еще одним из важных источников финансирования группировки являлось «крышевание» таксистов, то есть получение у них части прибыли за обеспечение их безопасности. С этой целью по указанию Федосеева Лупичев и другие участники группировки осуществляли наблюдение за маршрутами передвижения таксистов.

В целом, Федосеев в то время осуществлял полное руководство группой, распределял между её участниками денежные средства. Деньги членам группировки выплачивались 1-го и 15-го числа ежемесячно. Отдельно оплачивалось участие в конкретных убийствах. Также финансирование группировки осуществлялось за счет организации «Скайфуд», директором которой был Пирцхалава Георгий Немович. Замятин был выходцем из Ореховской преступной группировки, в связи с чем пользовался у других членов группировки уважением, постоянно обсуждал рабочие вопросы с Пискареным, но делал это, как право, наедине. Со слов Федосееве мне известно, что Замятин имел отношение к убийству в 1994 году в которым обвинялся Пискарев.

Лупичев проживал вначале в рaйоне Тушино г. Москвы, а затем переехал в пос. Поведники Мытищинского района Московской областн, где также проживал Земцов.

Замятин также как и другие члены группировки два раза в месяц получал сначала от Федосеева, а потом от Безрукова С.А. денежные средства в конверте. Все конверты были подписаны, н Лупичев видел конверт с надписью «Замятин». До смерти Федосеева Лупичев получал ежемесячно примерно по 800-1000 долларов США, а после смерти Федосеева Пискарев поручил выдачу денег Сарьяну. Для слежки или совершения преступлений использовались транспортные средства участников группировки, зарегистрированные на подставных лиц. Иногда по указанию Пискарева на используемых автомобилях могли меняться государственные регистрационные знаки, которые похищались с автомобилей, принадлежавших посторонним гражданам.

С 1997года по 2003 год по указанию Пискарева Лупичев лично снимал регистрационные знаки с других машин, которые хранились в яхт-клубе «Буревестник» для последующего совершения преступлений. Примерно в 1999 году в состав банды по протекции Пискарева вошел Земцов Денис по прозвищу Зама. После покушения на свою жизнь Пискарев по предложению Земцова нанял себе охранников Юровых Дмитрия и Николая. Пискарев сразу сказал, что этим людям не следует поручать убийства, так как они будут его личной охраной. Также в охране Пискарева работал Иван мужчина очень крепкого телосложения. Со слов братьев Юровых Лупичеву было известно, что этот Иван был убит и где-то закопан Пискаревым и Земцовым, поскольку Иван стал употреблять наркотические средства, а в банде это всегда оценивалось очень отрицательно.

Мишин вступил в банду а 1999 или 2000 году. Вместе с Мишиным в состав банды вошли «спортивный и дерзкий» молодой человек по имени Олег (по данным следствия Щесняк О.Н.) и светловолосый крепкий мужчина (по данным следствия Макаров А.М.), об убийстве которого в 2014 или 2015 году Лупичеву сообщил Юров Дмитрий. Вместе с Мишиным в состав банды также вошел Безруков Сергей Юрьевич по прозвищу Мистер. Обычно Безрукову поручалось осуществление слежки за лицами, которых в дальнейшем предполагалось убить, а также выполнение иных поручений Пискарева. Кроме того Безруков С.Ю. работал в развлекательно-гостиничном комплексе «Малибу», принадлежащем Пискареву, занимался там деятельностью, связанной с видеонаблюдением.

Примерно в 2000 году Александров также привел в банду своего знакомого Сергея по прозвищу Угрюмый (по данным следствия Столяров Андрей Николаевич, использовавший поддельные документы на имя Никишова Сергея Николаевича). На момент присоединения к банде Столяров был объявлен в розыск. Пискарев помог Столярову получить поддельный паспорт гражданина Российской Федерации. Вместе со Столяровым в состав банды вошел Дамир (по данным следствия- Капков Дамир Алиулович), который перед совершением убийств следил за жертвами. Капков всегда работал в паре со Столяровым. По поручениям Пискарева Лупичев встречался с различными людьми, участвовал в «стрелках», то есть в переговорах с участниками других группировок, следил за коммерсантами с целью последующего рэкета, принимал непосредственное участие в убийствах.

Во всех случаях Лупичев узнавал о готовящихся убийствах в день их совершения. Заранее Лупичева и других членов группы никто в известность о готовящихся убийствах не ставил. Перед убийством каждый участник приезжал из своего дома в яхт-клуб «Буревестник», где получал от Пискарева всю необходимую информацию: куда необходимо проследовать, кого убить или выполнить иные действия, связанные с подготовкой к преступлению, такие как -«слежка», подготовка места преступления. Яхт-клуб «Буревестник» до определенного времени являлся также и основным местом отдыха. Группировкой было совершено большое количество убийств, из которых Лупичев принимал участие в убийстве Степанова Михаила Викторовича, Кормилина Сергея Ивановича, Шепеленко Яна Вениаминовича, Щесняка Олега Николаевича, Асина Максима Александровича и Потехина Александра Игоревича, Орлова Александра Викторовича и Пошкуса Алексея Ромуальдовича, а также покушении на убийство Панкина Михаила Сергеевича. Исходя из сложившейся практики совершения убийств, Лупичев утверждал, что ни одно убийство не совершалось в одиночку, одним «киллером». При совершении убийств участниками группировки использовались радиостанции, которые им заранее выдавал Пискарев. По указанию Пискарева использовать сотовые телефоны при совершении преступлений было запрещено.

Финансирование группировки сначала осуществлялось за счет средств, получаемых от коммерсантов за «крышу», то есть криминальное покровительство. Постепенно коммерсанты стали банкротиться и перестали платить деньги. Потом Пискарев стал выплачивать деньги участникам группировки за счет прибыли, получаемой фирмой «Скайфуд» под руководством Пирцхалавы Г. Всеми вопросами обеспечения группировки оружием и боеприпасами занимался Пискарев. Ответственным за хранение оружия, принадлежавшего группировке, был Александров, а Лупичев ему помогал по собственной инициативе, хотя Пискарев ему этого не поручал. Оружие, хранившееся на территории яхт-клуба «Буревестник», было приобретено Пискаревым или Федосеевым не позднее гибели последнего. Часть оружия Лупичев, Александров, Безруков С.А., Безруков А.А. и Федосеев закопали на территории яхт-клуба. После этого Лупичев не видел оружия до 2009 года, когда Александров попросил его помочь почистить это оружие. В тот период времени оружие уже хранилось в автомобиле марки ВАЗ 2110 серебристого цвета, который находился в пользовании Безрукова С.Ю. Перед поездками для совершения убийств и перед «стрелками» Пискарев выдавал оружие участникам своей банды, а потом забирал его обратно.

Когда Земцов находился в СИЗО Владимирской области, кто-то привез с дачи Земцова автомата «Скорпнон», два пистолета «Маузер» и два малокалиберный револьвер «Наган». Александров положил это оружие в общий схрон на территории яхт-клуба «Буревестник». Затем по указанию Пискарева Лупичев и Александров забрали из схрона два автомата «Скорпион» и оставили их в армейском кунге (кузов унифицированный герметизированный). Дальнейшая судьба автоматов Лупичеву не известна.

Примерно 05.12.2016 Лупичев встретился с Александровым, который cообщил, что от Пирцхалавы Георгия Немовича ему известна просьба Пискарева, переданная через его адвокатов, о следующем. Лупичев должен был приехать к родственникам убитого Безрукова С.А., чтобы выяснить: вызывал ли их кто-либо на допрос. А Александров, согласно просьбе Пискарева, должен был «все уничтожить». Что именно должен был уничтожить Александров, в просьбе не сообщалось, но и Александров и Лупичев поняли, что нужно уничтожить оружие. От Пирихалавы Лупичев получил 15000 рублей для исполнения поручения Пискарева. Огнестрельное оружие хранилось в яхт-клубе «Буревестник» в грузовом контейнере. Уже после задержания Пискарева, 08.12.2016, Лупичевым и Александровым огнестрельное оружие (автоматы, пистолеты, гранаты, гранатометы, патроны, взрывчатое вещество, взрыватели, оптические прицелы, глушители) было вывезено на автомобиле Кia Spectra, принадлежащем сыну Лупичева, с территории яхт-клуба и перевезено на территорию садового товарищества, где спрятано в багажник автомобиля Audi».

Продолжение следует

Арсений Дронов

rucriminal.info