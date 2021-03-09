У Деснянському районі Києва стався вибух на вулиці Радистів, повідомив відділ комунікації поліції Києва.

“Сьогодні близько 21.00 до поліції Києва одночасно надійшло кілька повідомлень про те, що на вулиці Радистів поруч із гаражними приміщеннями стався вибух. Оперативний черговий негайно направив на місце події слідчо-оперативну групу, кінологів зі службовими собаками, працівників ДСНС і лікарів”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз інформація про постраждалих не надходила.

Правоохоронці встановили попередньо, що в результаті вибуху невідомої речовини в сусідньому будинку пошкоджено вікна.