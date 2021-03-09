Блокировку новостей российских СМИ в Facebook назвали угрозой нацбезопасности

Блокировка новостей российских СМИ в иностранных социальных сетях — угроза национальной безопасности. Такую оценку дал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ извне Василий Пискарев, передает .

Поводом стало удаление Facebook новости по информации ФСБ о задержанных сторонниках украинских неонацистов в РФ.

«Такие действия создают угрозу национальной безопасности, поскольку речь шла не о каких-то домыслах отдельных журналистов или блогеров, а об официальной информации правоохранительных органов. Таким образом Facebook лишил граждан нашей страны доступа к информации о необходимости быть готовыми к угрозам, с которыми они могут столкнуться», — приводит агентство слова Пискарева.

7 марта Facebook заблокировал статьи российских СМИ, написанные со ссылкой на материалы ФСБ, посчитав их ложными. В материале РБК со ссылкой на ТАСС сообщалось о задержании в Воронеже предполагаемых сторонников украинской неонацистской группы «МКУ».

По данным силовиков, подозреваемые занимались пропагандой идеологии неонацизма и массовых убийств. Группу создал 19-летний молодой человек в январе 2020 года. В апреле он изготовил трафарет с экстремистским текстом и вместе со своими товарищами 33 и 17 лет размещал надписи на стенах жилых домов города. 18 февраля их задержали.