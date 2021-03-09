Сам ездит в метро и связан с Кабаевой: как живет Эдвард Сноуден в России

Получивший от Кремля убежище экс-сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США женился, стал отцом и подал документы на получение гражданства.

Похоже, известный разоблачитель спецслужб и борец с государственной слежкой за гражданами Эдвард Сноуден потерял надежду покинуть Россию. Он сообщил о запуске процедуры получения российского паспорта. В декабре 2020-го у Сноудена и его супруги Линдси Миллс появился сын, который стал гражданином РФ по праву рождения.

«Я предпочел бы остаться без государства, чем без голоса».

Нельзя помиловать

– После многих лет разлуки с нашими родителями мы с женой не желаем расставаться с сыном. Вот почему в эпоху пандемии и закрытых границ мы подаем заявление на получение двойного российского и американского гражданства. Линдси и я останемся американцами и будем воспитывать нашего сына, основываясь на всех ценностях Америки (которую мы любим), включая свободу высказывать свое мнение. И я с нетерпением жду того дня, когда смогу вернуться в Штаты, чтобы вся семья воссоединилась, – заявил бывший спецагент, обвиняемый на родине в шпионаже.

С женой и ребенком

До этого Сноуден хотел переехать во Францию, но его обращение к Эммануэлю Макрону не возымело действия. Также он рассчитывал на помилование со стороны двух уже бывших президентов США, но ни Барак Обама, ни Дональд Трамп не решились на это.

30 лет – столько лет тюрьмы грозит Сноудену в США за предание огласке тайной программы слежения Агентства национальной безопасности и ЦРУ.

Чуть ранее Сноудену дали бессрочный вид на жительство в России. Несмотря на то, что Кремль спас его от уголовного преследования в США, в нашей стране ему, предавшему огласке незаконные методы слежки американских спецслужб, не слишком комфортно. Ведь и российские власти нарушают права человека и свободу в интернете. Он неоднократно выступал с публичными заявлениями в поддержку протестных выступлений в Москве и Алексея Навального.

«Это не делает мою жизнь легче – быть в заточении в стране, которую я не выбирал. Люди забывают, что я вообще-то был на пути в Латинскую Америку. Тогда власти США аннулировали мой паспорт, и так я остался без выхода в России», – делился Сноуден своими переживаниями.

Путин о Сноудене

В интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну российский президент сказал, что, по его мнению, Сноуден поступил неправильно, разоблачив американские спецслужбы.

«Я считаю, что он не должен был этого делать. Если ему что-то не нравится в той работе, на которую его пригласили, нужно было просто уволиться – и всё. Но он пошел дальше, – говорит Путин, но тем не менее не называет Сноудена предателем: – Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая наносила бы ущерб его народу. Всё, что он делает, он делает публично».

В скромном подполье

Под каким именем в действительности живет разоблачитель и обладатель аннулированного американского паспорта – неизвестно. «Собеседник» не нашел ни в одной из доступных баз (ГИБДД, регистрации, ФНС и т.д.) Сноудена под его настоящими данными. Зато мы нашли человека с полностью совпадающей датой рождения, именем Эдуард и фамилией, похожей на вымышленную (мы ее не называем по соображениям безопасности). Этот человек, согласно документам, был зарегистрирован в Москве после «прибытия из другого государства» по адресу столичного транспортного предприятия в районе Лефортово. Больше никаких сведений о нем нет.

Что же до «настоящего» Сноудена, то он рассказывал, что живет на окраине Москвы, сам ходит в магазины и ездит в метро. Даже если и так, судя по всему, он тщательно гримируется: несмотря на довольно широкую известность, селфи с бывшим спецагентом жители столицы не выкладывают.

Как Сноуден связан с Кабаевой

У Алины Кабаевой есть личная помощница – 34-летняя Екатерина Головачева. Близкая к бывшей гимнастке (а ныне медиаменеджеру) настолько, что прописала в своем доме во Владимирской области бабушку Алины. Головачева родом из Узбекистана, как и семья Кабаевых. И хоть на бабушку Алины – Анну Зацепилину – оформлено немало элитной недвижимости, официально зарегистрирована она в поселке Никологоры Вязниковского района.

Головачева вместе с самой Алиной Кабаевой и ее мамой состояли в совете благотворительного фонда Кабаевой до 2018 года. А доход она получает от ООО «Ингеоклуб», входящего в группу «Ингеоком». У «Ингеокома» есть еще одна дочерняя компания – ООО «БД9», совладельцем которой в октябре 2020 года стал Анатолий Кучерена – адвокат и доверенное лицо Эдварда Сноудена.

Сам Сноуден, как известно, зарабатывает чтением онлайн-лекций. Его выступления пользуются популярностью: у ставшего символом сопротивления тотальному контролю правительств за своими гражданами есть множество сторонников по всему миру. Также он возглавляет Фонд свободы прессы [организация признана Минюстом РФ иностранным агентом – прим. ред.].

В отличие от укрывшихся в России беглецов из Украины и бывшей Югославии (см. статью «Милошевич стал россиянином»), Сноуден поселился не на Рублевке, а, по собственным словам, снимает вместе с женой небольшую квартиру. Относительно скромно живут и американские родители Линдси Миллс: «Собеседник» нашел их таунхаус в городе Лорел штата Мэриленд. Площадь дома 64-летнего Джонатана и 63-летней Марты – 1280 квадратных футов (119 кв. метров). Здание 1983 года постройки было приобретено в 1991 году за 113 тыс. $, сейчас риелторы его оценивают вдвое дороже.

Дом родителей жены

О самой Линдси известно, что она училась в колледже искусств, а позже стала танцовщицей и акробаткой. Недавно ей исполнилось 36.

За что борется сегодня

Сноуден ведет Twitter, на который подписаны 4,6 миллиона пользователей. В конце января он написал, что взял «творческий отпуск». А до этого выступал в поддержку публиковавшего секретные материалы журналиста Джулиана Ассанжа и продолжал обличать практику слежки.

Также Сноуден активно призывает отказаться от мессенджера WhatsApp, который, по его словам, может передавать данные властям. Советует же пользоваться Signal, уверяя в его большей безопасности.

sobesednik.ru