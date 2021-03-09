Apple випустить контактні лінзи з доповненою реальністю

В останні кілька тижнів по мережі активно ходять чутки про швидкий вихід перших окулярів доповненої реальності (AR) від Apple. Але, як виявилося, це не єдина новинка з цієї сфери, якої компанія хоче нас здивувати.

Так, популярний аналітик Мінг Чи Куо розповів, що вже в 2030-2040 роках технологічна компанія має намір представити перші контактні лінзи з підтримкою AR-технології. Як пише 9to5Mac, пристрій не матиме власного «мозку» – все обчислення будуть відбуватися на iPhone. Таким чином, контактні лінзи від Apple, як і Apple Watch, виявляться досить жорстко прив’язані до смартфону компанії.

В рамках все того ж прогнозу пан Куо заявив, що купертіновці випустять перші AR / VR шоломи в 2022 році, а «розумні» окуляри з підтримкою AR надійдуть у продаж в 2025 році.