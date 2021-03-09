«Путин – царь». В РФ студенты записали, как преподаватель отговаривал их от участия в акциях Навального

Преподаватель Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева Олег Тихонов, критикуя перед студентами деятельность оппозиционера Алексея Навального, назвал «царем» главу Кремля Владимира Путина.

Об этом 5 марта сообщил в соцсети «ВКонтакте» студенческий интернет-журнал «Ветер».

Студенты опубликовали аудиозапись выступления и ее расшифровку. Сама запись сделана 1 марта.

«Я не говорю, что там Путин там это… но он царь, как я говорю, да? Я вам сразу хочу сказать: он – царь! Вы Петру I хотите предъяву сделать, что ли? За то, что он Питер построил? Так он на госсредства их строил. Тут любому сейчас можно представить, так? Правда в итоге это им ничего не досталось, понимаете, да? В эрмитажах они не живут и так далее. Но это я так, к сведению говорю. Пусть строит, елки-палки! Это все равно не ему достанется. Он рано или поздно сдохнет, как я говорю. Тот же Путин, так?» – сказал якобы преподаватель.

Он призвал студентов не портить себе биографию участием в акциях Навального. Он намекнул, что силовики за всеми следят.

«Эти ребята засекают сразу – и вы не понимаете – это все скапливается, базу данных на вас всех ведут. И когда это выстрелит, никто из вас не знает. Но это выстрелит, я обещаю вам. Вот», – подчеркнул Тихонов, как утверждают авторы аудиозаписи.