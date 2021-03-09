Подмосковье Воробьева сохраняет «авторитет»

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , в должности начальника отдела дорожно-транспортной инфраструктуры администрации городского округа Лосино-Петровский заметили Александра Титова — бывшего и.о. директора городского парка культуры и отдыха в Балашихе. Семью господина Титова считают близкой к бизнесмену Анатолию Петрову, которого недоброжелатели называют «авторитетом» по кличке «Петруха». С последним, по слухам, связаны многие чиновники Подмосковья. Если это правда, то кадровая политикагубернатора Андрея Воробьева вызывает серьезные вопросы.

Александр Титов, кажется, попал на свою должность совсем не случайно, а благодаря отцу — Сергею Титову. Как пишет «Момент истины» : «Сергей Титов является другом детства криминального авторитета Анатолия Петрова». Согласно «Руспрофайлу» , ранее Титов-старший был директором балашихинского рынка Сопта, на которым владеет супруга Петрова, Светлана Петрова. Кроме того, Титов был учредителем и руководителем ООО «УК Перспектива», ликвидированного в 2018 году. Компания находилась по тому же адресу, что и «АМП-Недвижимость», которую связывают с Петровым. Так, считается, что аббревиатура «АМП» расшифровывается именно как «Анатолий Михайлович Петров». Соучредителем последней является сам Александр Титов.

Ранее Титов-младший успел «засветиться» в СМИ в связи со скандалом вокруг реконструкции балашихинского парка, где он являлся врио директора с 2016 по 2017 год. На этот проект собирались выделить без малого 360 млн рублей, которые бы и распределял молодой руководитель. Однако, ходили слухи, что на деле за всем этим проектом стоит экс-глава Балашихи Евгений Жирков. Как сообщали «Вести» , в 2019 году Жирков, на тот момент занимавший должность главы Пушкинского района, был арестован за взяточничество. Чтобы уголовная «тень» не пала и на Александра Титова, его «увели» в Лосино-островский округ?

» Бравые ребята » из Балашихи

Что, если при Жиркове в Балашихе наладили коррупционные схемы, в которых мог принимать участие и Титов? И как тут не вспомнить, что в сети гуляет видео, где человек, похожий на госслужащего, разговаривал с «Петрухой» и хвалился своими связями в руководстве Подмосковья и умениями все «порешать».

Собственно, из Балашихи ушел Жирков не просто так: перед этим местные жители пожаловались самому президенту Владимиру Путину на полигон «Кучино», которые по распоряжению последнего даже закрыли. Впрочем, это не помешало Жиркову затем вновь получить руководящую должность, хоть уже и в другом муниципалитете. Кажется, или он был на хорошем счету у Воробьева?

А ведь история с полигоном — не единственная, в которой виднеется фигура Жиркова. По слухам, даже после своего официального ухода из Балашихи, де-факто он продолжал ее контролировать. И делал это руками своего сменщика — молодого управлена Сергея Юрова. Впрочем, последний в должности пробыл совсем недолго, после чего, по информации «Говорит Москва» , на него завели уголовное дело. Под прицел правоохранителей попал его заместитель Алексей Коваль, которого заподозрили в получении взяток на 4 млн рублей. Поговаривали, что Коваль известен в определенных кругах под прозвищем «Дирижер».

Юров пришел в Балашиху вместе с Ковалем из Реутова, который ранее возглавлял покровитель Юрова Александр Ходырев. Последний является весьма неоднозначной фигурой. Как писал PASMI его экс-помощник Илья Деревский уличил чиновника в коррупционных схемах, в частности при организации местных выборов, а также чуть ли не в преступлениях сексуального характера над несовершеннолетними. Деревский также говорил о связи Ходырева и сына бывшего генпрокурора РФ Артема Чайки. Вскоре некие злоумышленники сожгли дом экс-помощника.

Неприятности преследовали и другого оппонента Ходырева, активиста Евгения Куракина. Как сообщал «Интерфакс» , он был арестован по делу о мошенничестве в возглавляемом им ТСЖ. На Куракина также совершали нападение двое неизвестных, вооруженных кастетами. Все это произошло после того, как Куракин начал публично критиковать Ходырева. Неужто последний действительно может расправляться с недоброжелателями методами, широко распространенными в «лихие» 90-е?

Такой дружелюбный Бахтин

«Ниточки» от Титова ведут к еще одному известному в Подмосковье человеку, о котором ходят разные пересуды. Речь идет о господине Александре Бахтине, директоре ледового дворца им. Ю. Ляпкина и профессионального боксера. Как утверждают автора портала РАН , якобы он «состоит в ОПГ «Петрухи». К слову, первое, что Титов сделал, вступил в должность — предоставил по льготной ставке помещения боксерскому клубу Анатолия Петрова.

Александр Бахтин поучаствовал прошлым летом во флешмобе. Недоброжелатели предложили альтернативное название этому ролику: » В Подмосковье братва выбирает новую Конституцию»

Как сообщают источники The Moscow Post, Бахтин также называет «другом и единомышленником» Эдуарда Хусаинова, который в определенных кругах известен как «Хусаин». Как писал «Советский спорт» , последний без малого был кандидатом в президенты Федерации бокса России. Ни для кого не секрет, что в 90-е любители именно этого вида спорта часто были связаны с организованной преступностью.

В интернете можно найти фото Бахтина рядом с «Петрухой» и Сергеем Лалакиным («Лучком»), которого слухачи называют одним из самых известных криминальных авторитетов Подмосковья, руководителем Подольской ОПГ. Сейчас он является президентом наблюдательного совета подольского футбольного клуба «Витязь», учредителем благотворительного фонда «Наследие», а также связан с Союзом десантников Подольска. В контексте последнего ходят пересуды, что он может быть хорошо знаком с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, которому подконтрольна Объединенная авиастроительная компания.

«Петруха» и Бахтин

В 2007 году Лалакин получил от Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Он также является почетным гражданином Подольска, своей вотчины, и получил медаль Ордена Дружбы. Наград у Лалакина вообще много. Как утверждают авторы Telegram-канала ВЧК-ОГПУ , «Лучок» получил примерно столько же высших государственных наград, сколько председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин или глава МВД РФ Владимир Колокольцев. Если слухи о связи Лалакина с околокриминальным миром верны, то ему удалось очень успешно легализоваться.

И, похоже, не ему одному. В окружении губернатора замечали Владимира Ромашева, крестника Анатолия Петрова по прозвищу «Волдырь». Мэра города Электростали Владимира Пекарева, считали близким к криминальному «авторитету» «Симе», убитому в 2014 году. Неоднозначной фигурой является Михаил Кузнецов, бывшей заместитель Воробьева. И список этот можно продолжать еще долго, о чем ранее подробно рассказывал The Moscow Post .

Уж как-то слишком много людей на руководящих постах в Подмосковье подозреваются недоброжелателями в наличии криминального прошлого, а то и настоящего. Интересно, в курсе ли всех этих пересудов сам господин Воробьев?

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