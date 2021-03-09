Бывший топ-менеджер «Ростелекома» арестован по делу о крупной взятке

В Москве задержали бывшего топ-менеджера «Ростелекома» Андрея Левакова, которого подозревают в получении взятки в особо крупной размере. Мужчине уже предъявлено обвинение по соответствующей статье уголовного кодекса.

Из «Ростелекома» Леваков был уволен еще в марте 2020 года. В компании он занимал должность технического директора МРФ «Центр» и отвечал за реализацию проектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика» в Центральном федеральном округе. «Ростелеком» должен был с 2019 по 2021 годы подключить к интернету 4 858 социально значимых объектов. Общая сумма контрактов превысила 2,43 млрд руб., пишет Telecom Daily.

Басманный суд Москвы сообщил, что следствие просит избрать в отношении обвиняемого Левакова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 17 апреля.