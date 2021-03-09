В Україні знижується попит на електромобілі

За найкоротший місяць року інтерес до електромобілів з боку українців знизився на 20%

У лютому українці придбали і поставили на облік 532 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 20% менше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

З цієї кількості електромобілів новими були 55 шт. Таким чином частка нових машин на лютневому ринку становила більше 10% проти 4% у 2020 р.

Основну масу зареєстрованих в минулому місяці електромобілів склали легкові авто – 510 шт. (нових-51 шт., уживаних – 459 шт.). У порівнянні з минулим роком лютневі реєстрації легкових авто на електротязі скоротились на 18 відсотків.

Найпопулярнішим електрокаром на українському ринку вже другий місяць поспіль стає Chevrolet Bolt. У лютому українську реєстрацію отримали 132 автомобіля цієї моделі. Колишній лідер ринку електромобілів Nissan Leaf продемонстрував другий результат, в його заліку 129 реєстрацій. З великим відривом від лідерів ринку у трійку бестселерів лютого потрапила Tesla Model 3. Цей електрокар вибрали 37 автомобілістів.

З 22 комерційних електромобілів, які отримали в минулому місяці українські номери (-45% до лютого 2020р.), 21 шт. були Renault Kangoo Z.E.

Всього за два місяці з початку року український автопарк поповнили 1034 од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що на 20,5% менше, ніж за аналогічний період 2020 року. Частка уживаної техніки в цій кількості склала 90 відсотків проти 95% у 2020 р.

: ukrautoprom.com.ua