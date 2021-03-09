С Чемезовым на пенсию не торопимся?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , группа «Регион» — «Россиум» бизнесменов Сергея Сударикова и Романа Авдеева готовится к новому ценному приобретению. В конце прошлой недели дочерняя структура группы, инвестиционная компания «Ленинградское адажио» подала ходатайство в ФАС о приобретении до 100% акций негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова».

Вкладчиками НПФ являются сотрудники целого ряда стратегических предприятий страны, входящих в ГК «Ростех» под руководством Сергея Чемезова. Что и говорить, если даже одним из ключевых учредителей НПФ является ПАО ОКБ «Сухой», входящее в «Объединенную авиастроительную корпорацию» (ОАК) под крылом ГК «Ростех».

Поговаривают, что господа Судариков и Авдеев могут действовать в интересах главы «Роснефти» Игоря Сечина. Который, мол, решил основательно зайти в пенсионный сектор. Еще в начале 2020 года было заявлено, что Регион Сударикова приобрел НПФ «Федерация» и намерен завершить объединение негосударственных пенсионных фондов, принадлежащих группе «Регион» и Концерну «Россиум» Романа Авдеева, под «крышей» якобы аффилированного с «Роснефтью» фонда «Эволюция».

Однако, если кто-то считает, что «Оборонно-промышленный фонд им. В. В. Ливанова» — очень ценный актив, то может разочароваться. Как утверждают злые языки, характер работы фонда давно напоминает финансовую пирамиду, а желание избавиться от структуры может быть банальным сливом токсичного актива, в котором последние годы Бог знает, что происходило.

Несмотря на это, один только уставной капитал фонда — 150 млн рублей. Как туда заводили людей раньше — вопрос открытый. Однако, еще в 2020 году стало известно, что собственный НПФ «Ростеха» с одноименным названием начал привлекать клиентов по обязательному пенсионному страхованию.

При этом фонд «Ростех» создан только в 2018 году, тогда как фонд Ливанова — в 2014 году. Если предположить, что накопления пенсионеров, входящих в «Ростех» стратегических предприятий вкладывались в непонятные активы, то самое время сменить поляну, перетянув вкладчиков.

Последние уже пополнили НПФ «Ростех» из, например, НПФ «Росвертол». То есть у Чемезова уже два года идет «бурление» и «тасовка» пенсионных активов. А возможная «токсичность» НПФ Ливанова напоминает другую ситуацию. Во второй половине 2020 года та же группа «Регион — Россиум» закрыла сделку по покупке кэптивного фонда Уральской горно-металлургической компании Искандера Бокарева и Андрея Козицына «УГМК Перспектива». Активы последней могли проводиться через скандальный банк «Кольцо Урала», к которому имеют прямое отношение и УГМК, и один из участников приснопамятной группы «Регион — Россиум» Роман Авдеев. В капитал «Кольца «он входил через подконтрольный ему «Московский кредитный банк». И вот, в январе 2021 года в «Кольцо Урала» наведались силовики.

Как писало издание «Ура.ру» , следственные действия в очередной раз были связаны с взяткой, вменяемой следственным управлением СК России бывшему шефу УВД Екатеринбурга, генералу Игорю Трифонову. Однако, найти в банке могли и другое — связанное с работой «Перспективы». Уж не за этим ли её незадолго до этого скинули Сударикову и Авдееву?

Так что же теперь может стоять за возможным желанием Сергея Чемезова отказаться от услуг фонда Ливанова в пользу нового фонда «Ростех»?

Почему «сливают» НПФ Ливанова?

Как пишет «Газета.ру» , еще в 2019 году Следственный комитет возбудил уголовное дело о многомиллиардном мошенничестве. По версии следствия, агенты, работающие на различные НПФ, смогли ввести в заблуждение около полумиллиона человек, которые ранее не озаботились переводом своих накоплений в негосударственные фонды.

Никаких конкретных фигурантов, конкретных фондов в материалах об этом деле, попавших в СМИ, нет. Тогда причем тут фонд Ливанова? Как пишет депутат Госдумы Валерий Рашкин, еще в начале 2020 года к нему обратились вкладчики НПФ «Оборонно-промышленный фонд имени В.В. Ливанова» из Архангельской и Свердловской областей.

Правда о том, что они вкладчики, они узнали только из соответствующих писем счастья, где сообщалось, что их накопления, без их ведома, мистическим образом перетекли в этот самый НПФ, о котором они слыхом не слыхивали. В этом и была их суть обращения к депутату — понять, что же произошло. Слова Рашкина цитирует сайт «Эхо Москвы» .

Как продолжает Рашкин: «оказалось, что за годы «пенсионной реформы», которая так и не принесла никаких положительных результатов, прямо на глазах у государства и правоохранительных органов существовала целая система, которая позволяла обворовывать доверчивых граждан». От себя добавим, что под раздачу следователей, открывших в 2019 году уголовное дело, вполне мог попасть и фонд Ливанова — если слова вкладчиков, обратившихся к Рашкину, правдивы.

Дальше, больше. Как сообщает Рашкин на том же сайте «Эхо Москвы» , выяснилось, что «в части доводов заявителей (уголовное дело возбуждено по заявлениям неназванных вкладчиков подобных НПФ) о том, что жертвами махинаций с пенсионными накоплениями граждан могут являться сотрудники российских стратегических предприятий «Ильюшин» и «Сухой», являющиеся вкладчиками АО «НПФ «Оборонно-промышленный фонд имени В.В.Ливанова» и АО «Управляющая компания «Аналитический центр», копия обращения направлена в ГУ МВД России по г. Москве, проводится проверка изложенных сведений».

Силовики близко?

Уж не из-за этого ли засуетились входящие в НПФ на правах учредителей подведомственные «Ростеху» структуры, такие, как ПАО «Сухой» (государственное стратегическое предприятие!)? А то и сам Чемезов мог засуетиться, и попросить Авдеева и Сударикова подсобит со сливом ставшего токсичным НПФ?

Что еще более интересно, что руководителем этого НПФ имени Ливанова является Ольга Лапина. Вроде бы никому не известный коммерсант, но вот она выступает совладельцем и учредителем сразу нескольких, который так или иначе работают с пенсионными накоплениями. Некоторые из них имеют признаки фиктивности. А не могли ли через них деньги вкладчиков утекать, скажем, за рубеж?

Среди компаний обратили внимание на уже названное АО УК «Аналитический центр». Занимается деятельностью биржевых посредников и брокеров. Уже интересно, и это при 35 млн рублей уставного капитала на целых трех сотрудников. А мажоритарный соучредитель вместе с Лаповой — ООО «Авиафинанс».

И, судя по всему, финансы из структуры буквально «улетали». Потому что у «Авиафинанс» с 2011 года — ни копейки прибыли. По итогам 2019 года выручка — нулевая, убыток составил 284 тыс. рублей, а стоимость активов, внимание, минус 138 млн рублей — примерно в 14 раз больше, чем уставной капитал конторы (10,5 млн рублей). Где деньги?

Складывается впечатление, что с 2017 года из компании могли вывести активы. С такими работают предприятия «Ростеха»?

Соучредителем «Авиафинанс», в свою очередь, является ЗАО «Центр Аналитического Планирования и Финансирования» «ЦАПИФ». Точно также, ни копейки прибыли с 2011 года — только убытки. Нулевая выручка по итогам 2019 года, убыток в 400 тыс. рублей. И, что любопытно, ни одного сотрудника в штате при уставном капитале в 9,5 млн рублей.

Кроме того, согласно информации с сервиса «Руспрофайл», адрес регистрации компании — это адрес массовой регистрации юрлиц (то есть в одном офисе два на два там могут сидеть по десять компаний — не странно?). Однако, даже эти сведения — недостоверны, а надежность компании указана, как низкая.

Не кажется ли, что этими компаниями, как минимум, должны заинтересоваться силовики? Как утверждают авторы сайта «Преступная Россия» , они якобы и заинтересовались. Причем, якобы конкретно Лапиной. Цитируем: «Прокуратура Москвы расследует дело касательно мошеннической организации из НПФ оборонно-промышленный им. Ливанова».

А вот и то, что авторы сайта, со ссылкой на свой «инсайд», приписывают конторе. Первое: якобы вкладывает деньги вкладчиков непонятно во что, «проедает», создаёт левые фирмы на левых людей, имущество на левых лиц. Второе: якобы обманывают вкладчиков, поскольку дела в компании плохие, это якобы «дутый пузырь».

Третье — будто бы аудиторские проверки проходят сквозь пальцы. От себя скажем — а они вообще были? В публичном доступе ни одного отчета. Четвертое — якобы на деньги вкладчиков Лапина и другие покупают объекты недвижимости, шикуют. А чтобы иметь такую возможность, пятое — якобы подделывают подписи вкладчиков и, внимание, незаконно переводят вкладчиков в регионах.

Всё это могло бы стать очень серьёзный обвинением, и нуждается в подтверждении. Видимо, этим и заняты сейчас правоохранители, ведь если хотя бы одно из этого правда — проблемы ждут всю вертикаль фонда Ливанова. А доберутся ли до Чемезова, раз компании «Ростеха» рука об руку работали с организацией?

Впрочем, силовики давно уже должны были заинтересоваться тем, что происходило в фонде. Летом 2020 года они задержали директора Департамента информационной безопасности Оборонно-промышленного фонда им. Ливанова Александр Аскерко. Как пишет «РЕН ТВ» , задержан он был за незаконный оборот оружия. У него нашли пистолет, автомат Калашникова, устройство для бесшумной стрельбы… Однако, хорошие же у фонда менеджеры?

Таким образом, если сложить дважды два — легко предположить, зачем вдруг фонд Ливанова пришел в движение. Зачем вдруг на арене появляются Судариков и Авдеев, и выражают желание купить крайне проблемную организацию, а Чемезов при этом как бы остаётся в тени. Да там скандал на скандале, и скоро скелеты могут начать вываливаться из шкафов. И тогда уже те, кто мог мудрить со средствами вкладчиков, собственной пенсии будут дожидаться в местах не столь отдалённых.

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