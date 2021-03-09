Мишустин на страже низких цен

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

«В России вводится постоянный мониторинг цен на потребительские товары и услуги, — говорится в сообщении. — Такое решение утверждено Правительством».

Нововведение даст возможность наладить анализ ситуации на рынки, прогнозировать возможное подорожание товаров и услуг, особенно это касается значимой продукции. Тогда кабмин сможет своевременно принимать решение по сдерживанию цен.

Правительство РФ поручило министерствам и ведомства постоянно следить за ценами по профилю. Распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. К примеру, у Минсельхоза 12 позиций, у Минпромторга потребительские товары, такие как, к примеру, бытовая техника и мебель, техника. Минздрав будет следить за лекарствами и услугами в своей сфере. Минэнерго ответственен за бензин и дизель, Минцифры за связь, Минстрой за жилье, Минтранс соответственно за транспортные услуги. Ростуризм будет следить за ценами в отлеях на внутреннем рынке.

Министерство экономического развития совместно с Росстатом и ФАС будут мониторить динамику цен. В случае роста Правительство запустит программу сдерживания. Информация о возможном повышении сразу же направится в профильные министерства.

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