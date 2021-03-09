Меган Маркл заявила, что думала о самоубийстве, что Кейт Миддлтон довела ее до слез и что ее сына лишили титула из-за сомнений в цвете его кожи

На американском телеканала CBS вышло в эфир интервью, которое Меган Маркл и принц Гарри дали телеведущей Опре Уинфри.

В беседе, длившейся два часа (сначала говорила Меган, потом к ней присоединился супруг), супруги откровенно рассказали о своей жизни. Сначала на вопросы отвечала Меган. Потом к ней присоединился муж. Герцогиня Сассекская сделала целый ряд резонансных заявлений.

Так, бывшая актриса сказала, что поначалу все в королевской семье встретили ее радушно. Но потом на нее начали давить, ее заставляли молчать, не давали общаться с друзьями, не позволяли выражать свои чувства, и она чувствовала себя во дворце, как в ловушке — сравнив свои ощущения с карантином во время пандемии ковида. По словам герцогини, королевские помощники требовали, чтобы она молчала и ничего не комментировала — и обещали защиту. Маркл следовала их инструкциям. Но потом поняла, что своих обещаний они не выполняют.

По словам Маркл, подвергавшейся нападкам прессы, она даже думала о самоубийстве во время своей первой беременности. «Я больше не хотела жить… И это была очень ясная, реальная и пугающая постоянная мысль… Я считала, что так будет лучше для всех», — сказала она. Муж всецело поддерживал ее, а вот дворец отказал ей в сочувствии. Когда Меган заявила, что ей нужно обратиться куда-то за профессиональной помощью в связи с ее душевным состоянием, поскольку она до сих пор никогда не испытывала ничего подобного, ей ответили, что она не может этого сделать, так как это навредит институту монархии.

Она также считает, что представители дворца не только не защищали ее, но и лгали о ней, чтобы защитить остальных членов семьи. «Они не хотели говорить правду, чтобы защитить меня и моего мужа», — сказала она.

После того, как Меган рассказала о своих мыслях мужу в январе 2019 году, у них был запланирован выход в свет — посещение представления в Альберт-холле. «Помню, он сказал: «Не думаю, что ты можешь туда пойти». А я ответила: «Я не могу оставаться одна», — сказала Маркл. И добавила, что на фотографиях, сделанных в тот вечер, видно, как Гарри крепко держит ее за руку, хотя супруги улыбались, как ни в чем не бывало. «Мы оба старались держаться», — сказала она, добавив, что в темноте зрительного зала она плакала — каждый раз, когда гасили свет.

Гарри и Меган в Альберт-холле

Меган, наполовину афроамериканка, также обвинила королевскую семью в расизме. По ее словам, один из родственников Гарри, чье имя она отказалась называть, беспокоился о том, насколько темной будет кожа их ребенка. По ее словам, Арчи отказались дать королевский титул и подобающей принцу круглосуточной охраны. Хотя, как считает Меган, все это полагалось ему «по королевскому протоколу». На вопрос, важно ли для Меган, чтобы ее сын был принцем, та ответила, что громкие титулы ее не волнуют. Однако она заботилась о безопасности своего ребенка. К тому же ее задело то, что «первый „цветной“ член в этой семье не будет иметь такого же титула, как и другие правнуки».

Между тем в данный момент по существующим правилам на титулы принца или принцессы имеют право только те правнуки монарха, которые являются детьми непосредственного наследника престола. В связи с чем королевские титулы носят лишь дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон — принцы Джордж и Луи, а также принцесса Шарлотта. Дети родных внучек королевы Елизаветы Зары Тиндолл и недавно ставшей мамой принцессы Евгении никаких титулов не имеют.

Меган также прокомментировала сообщения о том, что она довела до слез Кейт Миддлтон накануне своей свадьбы с Гарри в ходе ссоры по поводу нарядов девочек-подружек невесты. «На самом деле было все наоборот — это она довела меня до слез», — сказала она. Она не захотела вдаваться в подробности инцидента, поскольку Кейт потом извинилась перед ней. «Это была действительно тяжелая предсвадебная неделя, и она была чем-то расстроена. Но надо отдать ей должное, она извинилась, прислала мне цветы записку с извинениями. Она сделала то же, что сделала бы и я, если бы знала, что причинила кому-то боль… Она хороший человек», — рассказала герцогиня. И добавила, что была шокирована тем, как в прессе все перекрутили. Она также сказала, что между ней и Кейт нет противостояния, и людям нет никакой необходимости все время сталкивать их друг с другом. «Если вы любите меня, это не значит, что вы должны ненавидеть ее. Если вы любите ее, вы не должна ненавидеть меня», — сказала она.

Меган рассказала, что королева Елизавета была добра к ней. Во время их совместной поездки в Чешир Ее Величество подарила жене внука жемчужные серьги и ожерелье. А, когда они вместе ехали в машине, королева накрыла колени замерзшей Меган, поделившись с ней своим пледом.

По словам герцогини, они с Гарри планировали покинуть королевскую семью, уже спустя полгода после свадьбы, которую сыграли в мае 2018 года.

Стало также известно, что Меган и Гарри на самом деле поженились за три дня до своей официальной свадьбы в Виндзорском замке. Они обменялись клятвами верности во дворе своего коттеджа на территории Кенсингтонского дворца в присутствии архиепископа Кентерберийского. Никаких гостей при этом не было.

«Это был спектакль для всего остального мира, но мы хотели провести эту церемонию только для нас», — сказала Меган, вспоминая пышную свадьбу в Виндзоре и скромное, закрытое для всех мероприятие.

Меган также сравнила себя с героиней мультфильма «Русалочка», которая тоже влюбилась в принца, а в обмен на возможность быть рядом с ним лишилась голоса. По словам Меган, однажды этот диснеевский мультфильм показывали по телевизору, и она подумала: «О, Боже! Она полюбила принца, и поэтому потеряла голос. Но в конце она получила свой голос обратно», — завершила Маркл свою аналогию. «И это то, что произошло сейчас — ты чувствуешь, что получила свой голос обратно», — сказала Опра. «Да», — подтвердила Меган.