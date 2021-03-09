Мендель считает, что Цеголко был хуже «худшего коммуникатора»

Пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель считает, что ее предшественник Святослав Цеголко играл в политические игры. Об этом заявила в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман.

По словам Мендель, Цеголко сначала не передавал ей никаких дел, а обратился к ней через полгода после начала работы и предложил поделиться своим опытом.

При этом Мендель заявила, что Цеголко, когда работал пресс-секретарем президента поступал хуже, чем «самый худший коммуникатор», играя в политические игры и создавая фейки для международных партнеров Украины.

Пресс-секретарь Зеленского подчеркнула, что не считает Цеголко для себя примером, поскольку он занимается «грязными делами». Также она сказала, что не видела у него никакой открытости.

В то же время Мендель считает, что имидж пятого президента Петра Порошенко создавался не Святославом Цеголко, а совсем другими людьми.