Фукс рассказал, как Добкин и Кернес хотели создать «ХНР»

Предприниматель и друг бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса Павел Фукс заявил, что Михаил Добкин в 2014 году хотел провозглашения «ХНР». Об этом Фукс рассказал в интервью Дмитрию Спиваку.

По словам бизнесмена, в 2014 году Добкин «все время» хотел создать «ХНР». При этом тогдашний глава города Кернес сначала тоже имел такие мысли, однако потом его отговорил олигарх Игорь Коломойский.

Фукс рассказал, что Геннадий Кернес принимал решения самостоятельно, а Добкин «кому-то наобещал чего-то». Также предприниматель заявил, что был тогда переговорщиком между Кернесом и Коломойским. Олигарх просил передать Кернесу, чтобы тот не проводил в Харькове съезд «Украинского фронта вместе «с этим своим дебилом», то есть, Добкиным.

Также Фукс сказал, что для того, чтобы убедить Кернеса, он разговаривал с мэром по телефону около шести часов.