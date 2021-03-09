Смотрящие в потоки здравоохранения. Часть первая

В украинском здравоохранении бывали эпохи – например, эпоха Спиженко, эпоха Возианова, когда центр принятия решений был один. А бывали (и есть сейчас) – времена. Когда источников влияния, решал разного уровня могущества было множество. При этом некоторые из этих решал даже не имели медицинского образования, пишет likileaks.com.ua.

Например, незаслуженно забытый сегодня Александр Шимонович Коротко – поэт и философ из крымской группировки «Сейлем», умудрявшийся решать вопросы не только во времена, но и в эпохи. Образование у Александра Шимоновича было – Одесский финансово-экономический институт. Но это не помешало ему трижды занимать пост заместителя министра здравоохранения, и быть включенным в большинство урожайных процессов 90-х и начала 2000-х годов. Вместе с профессором Лазаревым Александр Шимонович запускал завод Индар и его схемы (в частности, пиктоны), создавал Укрмедпром, куда зашли и погибли акции многих предприятий, закладывал принципы освоения госзакупок, пытался создать агентство, объединяющее регистрационные и регулирующие функции. В 2002 году Коротко в третий раз потерял пост заместителя министра, а в 2004 после пристального интересу читателей из СБУ к творчеству поэта окончательно отошел от медицинских дел. В отставке Александр Шимонович очень страдал без здравоохранения. Это томленье духа нашло свое отображенье в его стихах. «Без любви, без веры, и без денег, без надежды и былых страстей я стою смиренно на коленях перед ликом памяти своей» — страдал поэт, глядя на накатывающиеся на тель-авивский пляж волны Средиземного моря. «Душа ушла, а смерть не приходила», — сокрушался Александра Шимонович в разговоре со своим другом, еще одним «философом и литератором» Вадимом Рабиновичем.

Фигуры, пришедшие на смену Александру Шимоновичу бы куда менее масштабными и творческими, но с задачами по направлению потоков в нужные русла справлялись. Среди таких людей стоит отметить Валентина Снисаря, заместителя министра здравоохранения и главу тендерного комитета МОЗ, сотрудничавшего с Борисом Литовским еще в бытность его плотного партнерства с группой «Здоровье» и Раисой Богатыревой. Виктора Сирмана – также заместителя министра и главу тендерного комитета, одну из заметных фигур на рынке трансплантологии и стволовых клеток, Александра Федько и многих других. Особняком в этом ряду стоит фигура Романа Богачева, который был назначен на пост заместителя министра здравоохранения в марте 2012 года указом Януковича, и возглавил тендерный комитет МОЗ. Богачев, как и Коротко, не имел медицинского образования. Назначен он был по прямому указанию Саши Януковича против желания Раисы Богатыревой. До своего назначения Богачев и талантливый мистер Подтуркин с 2007 по 2011 годы в своем «Консорциуме «Менеджмент Консалтинг Групп» (MCG) пилили бюджеты Укрзализныци, да так технично и умело, что Саша Стоматолог подумал – почему не делать также, но только в здравоохранении? По разным подсчетам бывшие железнодорожники вывели из здравоохранения от половины до миллиарда гривен.

Богачева сегодня на министерском небосклоне нет, а вот его партнер и советник – талантливый мистер Подтуркин, по-прежнему на коне. Ну или, скажем так – на пони. Подтуркин активно взаимодействует с новой звездой, поднимающейся над украинским здравоохранением – министром Кабинета министров Александром Саенко. Который предусмотрительно дружит не только с Подтуркиным, но и с его лютыми недругами – богатыми и красивыми антикоррупционерами Бориса Литовского – Виталием Шабуниным, Димой Шерембеем и Ольгой Стефанишиной.

Министр не имеет медицинского образования, но очень тонко чувствует глубину и интенсивность потоков, проходящих через МОЗ. Более подробно о господине Саенко, а также тех, кто представляет его интересы в здравоохранении мы расскажем в одной из наших следующих публикаций. А пока предлагаем вашему вниманию переписку министра, его бывшего зама, а сегодня госсекретаря Кабмина Владимира Бондаренко, главы Гослекслужбы Натальи Гудзь и начальника управления фармацевтической деятельности МОЗ Тараса Лясковского. Напомним, что Гудзь была назначена главой Гослекслужбы 30 ноября с «испытательным сроком» в два месяца. 9 декабря, в пятницу, Саенко направляет Гудзь письмо, которое она получает 12 декабря, в понедельник. В письме содержится детализация заданий, которые должна выполнить Гудзь. При этом, часть этих заданий, согласно письму, Гудзь должна выполнить до 1 декабря, часть до 9 декабря, часть – до 1 декабря. Повторимся, Гудзь назначена 30 ноября. Уже интересно. 14 декабря Гудзь на письмо отвечает, мягко поясняя невозможность выполнения требований в указанные сроки.

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22 декабря заместитель Саенко – Владимир Бондаренко, пишет запрос в МОЗ с просьбой сообщить – справилась ли Гудзь со своими обязанностями с учетом постановления Кабмина от 30 ноября и письма Саенко от 9 декабря.

И 6 января начальник управления фармацевтической деятельности МОЗ Тарас Лясковский, отвечает, что задачи не выполнены. И рекомендует в случае продления испытательного срока до 4 месяцев четко определить сроки выполнения заданий и дополнить их список.

Конечно, министр Кабинета министров так озабочен проблемами Гослекслужбы потому что он реформатор. Он обеспокоен тем, что служба два года находилась в полубессознательном состоянии, рынок захлестнул фальсификат и хочет это скорее исправить. В открытых источниках информации о реформаторе очень мало. Известно лишь, что он – доверенное лицо Гройсмана после выборов 2014 года, помощник, глава секретариат спикера. Карьера Саенко началась в 19 лет, и сразу – с поста ведущего специалиста отдела социально-трудовых отношений Шевченковского собеса. Через год способный юноша оказался в министерстве экономики на посту ведущего специалиста управления правового обеспечения бюджетной политики. В 21 год Саенко стал начальником отдела международного сотрудничества Центра содействия институциональному развитию Главного управления государственной службы Украины. В 26 лет – директором Школы высшего корпуса Госслужбы. Самым интересным периодом в карьере Саенко были 2011-2013 годы, когда он ушел с госслужбы и работал в благотворительных фондах с почти одинаковыми названиями – «Фонд экономических реформ в Украине» и «Фонд экономических и социальных реформ в Украине». Эти структуры были тесно связаны с Координационным центром по внедрению экономических реформ при президенте Януковиче. В Координационном центре сотрудники числились внештатно, а зарплату получали в «Фонде экономических реформ в Украине». Фонд был совместным проектом Ахметова и Левочкина, смотрящим Ахметова за фондом была небезызвестная Ирина Акимова. Гарантом финансирования фонда выступал Левочкин. О его значении в проекте свидетельствует такой факт: в конце января 2014 года нескольким десяткам сотрудников Координационного центра сообщили: оплачивать их работу в центре больше не будут, а зарплату за январь выдадут лишь по 17 января. В этот день Виктор Янукович уволил Левочкина с поста главы Администрации Президента.

В фонд и совет набрали умных мальчиков и девочек, которые консультировали донецких пацанов на предмет того, как вывести из бюджета миллиарды, а чтобы весь мир подумал, что мы проводим реформы. И руководит этими реформами непосредственно Батя — Виктор Федорович Янукович. Убедиться в этом можно, зайдя на сайт фонда. Едва не в каждой новости присутствует проффесор-реформатор.

Многие мальчики и девочки, набранные на работу в Фонд, конкретно поднялись на сотрудничестве с пацанами и сами стали пацанами. Например, консультировавшая Курченко подруга Саенко Юлия Ковалив стала заместителем министра экономики и членом НКРЭ. А глава Координационного совета при Януковиче Александр Данилюк, как известно, сегодня министр финансов. Неплохо пошли дела и у Саенко. В 2014 году он стал революционером и помощником Гройсмана. Хотя еще в октябре 2013 на своей странице в Facebook он преданно репостил портретные фото Ирины Акимовой и информировал своих подписчиков о ее реформаторских инициативах.

Ну и инспектировал с доверенным лицом Левочкина Виктором Пузановым госучреждения.

Напомним, что зимой 2014-го Пузанов отвечал за многочисленные судебные иски КГГА к Евромайдану. Ну а в разгар Евромайдана — 10 февраля, Саенко информировал своих читателей о презентации нового проекта Левочкина – института «Новая Украина».

Как следует из декларации Александра Саенко, платили в проектах Левочкина неплохо. Получилось купить премиальный кроссовер Acura RDX и еще осталось 192 тысячи долларов.

По-крайней мере, других источников возможного дохода господина Саенко его официальная биография не предлагает. В течение всей своей карьеры, кроме плодотворного периода 2011-2013 годов, он работал госслужащим, доход которых, как известно, не предполагает возможностей приобретения Acura RDX и хранения под подушкой 200 тысяч долларов. Так что – только Левочкин. Не можем же мы, в самом деле подумать, что 200 тысяч долларов у Саенко, которые еще в 2014 году трогательно регистрировался в Деснянском центре занятости, взялись после года работы помощником Гройсмана.

Интерес к здравоохранению Саенко проявлял, еще работая в проектах Левочкина. Реформа система здравоохранения было одним из направлений деятельности фонда.

Ну а кто стал потокоулавливателем Саенко в медицине, после того, как он стал министром, мы расскажем, повторимся, в следующих публикациях. Оставайтесь с нами, будет интересно.

(Продолжение следует…)

По материалам: likileaks.com.ua