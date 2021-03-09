Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков внес изменения в декларацию информацию о существенных изменениях в имущественном положении, сообщает БизнесЦензор.

Так, спикер задекларировал 1,344 млн грн от продажи движимого имущества.

«Согласно данным, доход был получен от продажи движимого имущества, кроме ценных бумаг и корпоративных прав. Покупателем стал Владимир Николаевич Бондаренко.

Информация о том, какое именно имущество было продано, в сообщении отсутствует. Операция по отчуждению имущества состоялась 3 марта», — пишет издание.

Ранее Skelet.Info сообщали о том, что люди Зеленского хотят сместить Разумкова.

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Skelet.Info

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Разумков показал в декларации более 1 млн грн от продажи имущества обновлено: 9 марта, 2021 автором: Redactor