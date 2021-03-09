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З’явилася дата березневої презентації Apple

09.03.2021

Як ми повідомляли раніше, у березні компанія Apple запланувала чергову презентацію. Зараз в мережі з’явилася точна дата цієї презентації, її підтвердили два відомих мережевих інформатори.

: MacRumors

Про плани провести першу у 2021 році презентацію 23 березня 2021 повідомили інсайдери Джон Проссер та DuanRui. Обидва добре себе зарекомендували щодо минулих витоків, що пов’язані з Apple.

  • За попередньою інформацією, в цей день Apple може нарешті показати мітку-маячок AirTags. Нагадаємо, її реліз вже кілька разів відкладали.
  • Також витоки кажуть, що Apple презентує нову лінійку планшетів iPad, зокрема моделі серій Pro і Mini.
  • Ми можемо побачити бездротові навушники AirPods. Вони мають отримати укорочену ніжку чи взагалі будуть без неї.
  • Ще одна новинка, яку можуть представити у березні, буде телеприставка Apple TV з ігровою спрямованістю.
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