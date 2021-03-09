З’явилася дата березневої презентації Apple

Як ми повідомляли раніше, у березні компанія Apple запланувала чергову презентацію. Зараз в мережі з’явилася точна дата цієї презентації, її підтвердили два відомих мережевих інформатори.

: MacRumors

Про плани провести першу у 2021 році презентацію 23 березня 2021 повідомили інсайдери Джон Проссер та DuanRui. Обидва добре себе зарекомендували щодо минулих витоків, що пов’язані з Apple.