Путин хочет помочь начинающим ученым

Об этом сообщает корреспондент The Moscow Post .

Он отметил, что государство должно позаботиться об ученых всех возрастов и поколений. Особенно в поддержке нуждаются начинающие специалисты, работа которых так важна.

«Думаю, что государство должно позаботиться об ученых всех поколений, всех возрастов, но исхожу из того, что начинающие исследователи нуждаются в особой поддержке со стороны государства, поскольку они являются как раз начинающими, они только делают первые шаги», — сказал Путин.

Также он отметил, что декарбонизация не должна использоваться как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей. Это важное направление не только для России, но и для всего мира.

«Важно только, чтобы это не использовалось как инструмент для достижения каких-то узкокорыстных экономических целей либо каких-то других, не шло в ущерб нашей стране», — сказал Президент, отметив, что нужно привлекать не только «чистых ученых», но и практиков, понимающих, что происходит в реальной жизни.

К слову, за финансовой благополучие научных сотрудников российский лидер взялся основательно. Напомним, что Путин потребовал от глав Минфина и Минобрнауки Антона Силуанова и Валерия Фалькова проверить исполнение его указа о доведении заработных плат ученых до 200% от средних по региону. Это произошло после того, как молодая ученая из Новосибирска Анастасия Проскурина пожаловалась на зарплату.

Она рассказала, что ее зарплата 25 тысяч рублей, а с надбавками все 32 тысячи. После указа Путина, добавила ученая, ей предложили перейти на полставки, чтобы выполнять предписания, но «в рамках существующих бюджетов». Тогда Путин спросил у Силуанова, что происходит с повышением зарплат ученым. Тот доложил, что по Новосибирской области у научных сотрудников все хорошо, все «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону».

К слову, Проскурина отказалась тогда перейти на полставки, но получала она тогда 25 тысяч все равно.

Путин спросил у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова про среднюю зарплату в регионе. Как только он услышал цифру в 39 тысяч, то возмутился, ведь Проскурина должна получать почти 80 тысяч рублей. В итоге Президент поручил в срочном порядке разобраться с ситуацией, а Проскуриной сказал, что если проблема не решится, то она должна тут же позвонить в Кремль.

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