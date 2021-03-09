Соколов поВАДился «обкатывать» петербургские дороги

Как пишет корреспондент The Sankt-Peterburg Post , АО «ВАД» Валерия Абрамова и Виктора Перевалова выиграло тендер «Дирекции транспортного строительства» на обслуживание объектов в восьми районах Петербурга стоимостью почти в 3 млрд рублей. Поговаривают, что достался фирме столь солидный подряд при участии вице-губернатора по транспорту Максима Соколова, с которым бизнесмены смогли «навести мосты», пока тот возглавлял Минтранс РФ. В это охотно верится, если учесть слухи о том, что господин Соколов может сейчас активно расставлять «своих» людей в госструктурах и лоббировать интересы определенных предпринимателей.

Согласно сайту госзакупок , «ВАД» займется обслуживанием 23 объектов и получит за это 2,9 млрд рублей. Этот контракт — крупнейший между компанией и ГКУ ДТС за последние два года. Всего же от ведомства предприятие получило заказов на 21 млрд рублей. И вот что примечательно: до конца 2019 года контракты заключались чуть ли не каждый месяц, а потом наступило некое затишье — до последнего времени в портфеле фирме был лишь один подряд летом 2020 года почти в миллиард. И этот период «застоя» как раз совпал с приходом в Петербург нового вице-губернатора по транспорту.

По слухам, первое время в новой должности Соколов сосредоточил свои усилия на том, чтобы поставить на стратегические посты в транспортной сфере Петербурга «своих» людей, знакомых ему еще по работе в Минтрансе. В частности, год назад комитет по развитию транспортной инфраструктуры возглавил Андрей Левакин, который занимал руководящие посты в ФКУ «Ространсмодернизация», подчиняющееся Минтрансу. Левакина, как и председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова, «Фонтанка» называла хорошим знакомым Соколова. С 2013 по 2018 год Поляков был его советником в Минтрансе.

В прошлом году директором ГКУ ДТС стал Евгений Варов, который, и — вот сюрприз! — с 2003 по 2012 годы он занимал различные посты в ЗАО «ВАД», а в последние годы работы и вовсе был заместителем директора по строительству в компании. Сам Варов является зятем Вячеслава Петушенко – главы госкомпании «Автодор», который считается «человеком» своего предшественника Сергея Кельбаха, ныне проходящего по делу о превышении должностных полномочий при строительстве ЦКАД, пишет РБК . Кельбаха считали близким к Евгению Дитриху, который ранее был первым заместителем главы Минтранса Максима Соколова. Позднее сам Дитрих возглавил Минтранс и, по всей видимости, мог работать в интересах Соколова — в частности, недоброжелатели подозревали Дитриха в лоббировании интересов определенных компаний.

Если все это правда, то мог ли Соколов перенести такой стиль работы в Петербург? Ведь тот самый Петушенко уже «светился» в скандале с одним из основных подрядчиков КАД, который обслуживает ГКУ ДТС — компанией «Флора». Так, контора сорвала срок по одному из контрактов, а затем через суд лишилась другого контракта на другой участок КАД, где толком даже не начала работать. По информации «Фонтанки» , впоследствии бывший собственник «Флоры» Александр Коростовцев утверждал в своих показаниях, что каждый подрядчик на КАД закладывал 10% от суммы контракта в пользу заказчиков. Если это правда, то, получается Соколов тоже мог быть в доле?

Максим Соколов обосновался в Петербурге?

Говорят, среди таких «представителей откатного фронта» может быть нынешний советник вице-губернатора Виталий Родионов. Как утверждают авторы телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ» , якобы руководители и владельцы «ПитерАвто», АО «Аспект Северо-Запад», ООО «Пальмира», ООО «Такси», ООО «АТП Барс-2», «Такси-2», «Кампраст», СПБ ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения», ООО «Атика», ООО «Нева РП», ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад», ГУП «ПАССАЖИРАВТОТРАНС» осваивающие не один миллиард рублей, — действуют с умыслом, распределяя средства между Родионовым и зампредседателя комитета по транспорту Андреем Велесевичем. Кажется, или экс-глава Минтранса мог удобно устроиться в северной столице?

По всей видимости, процесс его закрепления в Петербурге окончился — недавно Соколов одержал важную для себя аппаратную победу. С 1 марта ушел в отставку вице-губернатор Евгений Елин, который, по слухам, препятствовал реализации проектов комитета по инвестициям и комитета по развитию транспортной инфраструктуры, которые курирует Соколов. Конфликт между ними назрел давно на почве вражды авиакомпаний «Аэрофлот» и «S7» — интересы последней отстаивал Елин. К слову, сейчас из петербургской администрации он перешел работать именно туда. Соколов же отстаивал интересы «Аэрофлота» и, не лишним будет вспомнить, что сейчас Минтранс возглавляет как раз-таки бывший руководитель перевозчика Виталий Савельев. Надо полагать, отношения между ними теплые. Стало быть, в транспортной теме у Соколова все «схвачено», да и в Петербурге «поляна» уже расчищена?

«Короли госзаказа» пришли «царствовать»?

На первый взгляд все выглядит так, будто Соколов сперва расчистил себе плацдарм — убирал неугодных, поставил «своих» — а теперь готов управлять в своей фирменном стиле, который злые языки называют не иначе как «лоббистским». Отсюда у «ВАДа» и появился контракт на 3 млрд рублей?

А ведь Абрамова и Перевалова Соколов действительно может хорошо знать — бизнесмены считаются настоящими «королями госзаказа» в дорожной сфере. Так, в соответствующем рейтинге «Форбса» за 2016 год они заняли второе место с общим портфелем заказов аж на 163 млрд рублей. Столь солидную сумму они получили за «Тавриду», где, как известно, определенные интересы имел Аркадий Ротенберг. В свою очередь Максима Соколова считают близким к последнему — как-никак самые денежные дорожные проекты в Крыму делались как раз пока он был главой Минтранса.

Сейчас, надо полагать, «ВАД» здорово «зажирует» в Петербурге. Хотя нельзя сказать, что когда-то компания чувствовала в регионе себя ущемленной — всего госзаказов у фирмы аж на 667 млрд рублей, а «топовым» заказчиком выступает именно ФКУ Упрдор «Северо-Запад», сотрудничество с которой принесло фирме 169 млрд рублей. Есть заказы и от других ведомств Северной столицы, притом частенько контракты отдаются предприятию без всякого конкурса. Помогают нужные знакомства?

А они, скорее всего, действительно имеются. Так, «ВАД» вообще-то изначально была петербургской фирмой, однако почему-то в 2017 году поменяла прописку на Вологодскую. Сами Абрамов и Перевалов в свое время отучились в Ленинградском политехническом институте, и параллельно с учебой начали заниматься бизнесом.

Удивительно, с какой легкостью коммерсанты продолжают получать подряды, невзирая на кучу скандалов, которые тянутся за их компанией еще с начала нулевых. Так, «ВАД» принимала участие в строительстве КАД, а теперь регулярно ее ремонтирует. А ведь в 2010 году, когда с помпой открывали очередной участок КАД, по дороге проехал Владимир Путин и был недоволен тем, что на новой трассе уже есть колейность, писала «Газета.ру» . Однако даже после критики главы государства ситуация не изменилась и в 2016 году Дирекция по строительству дороги подала в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти три исковых заявлений к «ВАД» с требованием отремонтировать по гарантии восемь участков кольцевой дороги. Впрочем, дело дирекция проиграла – специалисты «ВАД» во всем обвинили автомобилистов, пользующихся шипованной резиной и получили новый транш из бюджета на устранение дефектов покрытия.

Без конкурса в свое время «ВАД» получила многомиллиардный контракт на строительство «Тавриды». Притом почти сразу сумма контракта взлетела до 140 млрд рублей, то есть в три раза по сравнению с проектом. Мог ли так расщедриться господин Соколов?

Примечательная история произошла с трассой «Скандинавия», которая связывает Петербург с финскими соседями. К аукциону тогда допустили только «ВАД», что стало причиной возникновения подозрений в том, что исход торгов на выполнение дорожного госзаказа предсказуем. Все обернулось даже жалобой в ФАС, закупку отменили. После чего лот разбили на две части (стоимость работ, разумеется, выросла), вновь выставили на торги. На которые предсказуемо был допущен только один участник — «ВАД». Об этом рассказывала «Фонтанка» .

Кажется, что благосостояние Абрамова и Перевалова будет только расти при вероятной аппаратной поддержке Максима Соколова. Возможно ли, что на деле и коммерсанты, и вице-губернатор лишь действуют в интересах Аркадия Ротенберга, которого считают «главным» по российским дорогам?

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