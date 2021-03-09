Леся Нікітюк показала свою маму

Нещодавно у сім’ї Лесі Нікітюк було свято. Її мама Катерина святкувала свій день народження. Донька була з батьками у цей день та ділилась святкуванням у мережі.

У своєму Інстаграм ведуча опублікувала нові фото. Зірка фотографувалась з мамою у закладі, де вони організували свято. Леся постала у кадрі в костюмі зеленого кольору, який складався з піджака та короткої спідниці. Волосся телеведуча розпустила та залишила рівним. А на обличчі зробила нюдовий макіяж.

Мама Лесі одяглась у сукню синього кольору з поясом на талії та довгим ланцюжком на шиї. Коротке волосся жінці вклали та зробили легкий макіяж.