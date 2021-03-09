Вексельбергу не выйти сухим из Байкала?

Как передаёт корреспондент The Moscow Post , производитель питьевой воды Baikalsea Company угодил в крупный экологический скандал. На структуру подал в суд фонд «БайкалЭкоДействие», созданный при поддержке депутата Госдумы Николая Будуева. Истец требует признать незаконной станцию, через которую компания добывает воду из озера — между прочим, международного достояния.

В фонде считают, что деятельность Baikalsea Company на особо охраняемой территории — неправомерна. По словам директора «БайкалЭкоДействие», фонд смог обнаружить отсутствие разрешения на строительство у компании, а также наложение зоны охраны от объекта практически на всю акваторию озера.

Baikalsea Company принадлежит ООО «Байкал Холдинг», 53,28% которой у ООО «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева — бывшего заместителя председателя правления «Реновы» скандального олигарха Виктора Вексельберга . Остальным владеет АО «Байкальская Глубинная» Максима Сурнина, который также работал в структурах «Реновы».

Поговаривают, что оба являются прямыми представителями Виктора Вексельберга, который якобы не хочет светиться на фоне массы проблем, и предпочитает действовать руками своих бывших подчиненных. Как пишет «Инфпол» , в прошлом Вексельберг владел 47% акций «Байкалси», куда вошел в 2014 году. Но, похоже, западные санкции помешали компании спокойно зарабатывать, имея такого акционера. Поэтому в акционерах Вексельберга теперь не найти.

Как следует из материала издания «Знак» , Виктор Вексельберг вообще может быть большим любителем расставлять на посты в разных вкусных связанных с ним компаний людей из своего окружения. Например, акционером «Реам Менеджмент» уже упомянутый Михаил Сиволдаев стал, еще будучи зампредом правления «Реновы», а вовсе не после своего ухода из структуры.

Среди других подобных примеров: СГ «Трейд» (учредили члены правления ГК «Ренова» Игорь Черемикин, Андрей Шторх), «Олькор-М» (была под контролем финдиректора Реновы Ирины Матвеевой), и другие. Эти же компании в свое время стали акционерами проблемного «Метакомбанка», находившегося под контролем «Реновы». То есть долю им продали.

Акционером стал и бизнес-партнер Вексельберга Евгений Ольховик, а также экс-директор «Т-Плюс» Борис Вайнзихер, которые проходили по уголовному делу о даче взятки. Их дело было связано с уголовным делом бывшего главы Коми Вячеслава Гейзера. Об этом также писал «Знак» .

Судя по всему, подобными «раздачами» активов Вексельберг делит риски со своим топ-менеджментом, а то и вовсе действует их руками. Учитывая экологический скандал с «Байкалси Компани», это вовсе не лишнее. Впрочем, скандал-то разгорелся еще раньше, и изначально не был связан с экологией.

Люди Вексельберга: Байкал «утекает» на Багамы?

Дело в том, что ООО «Байкал Холдинг» Сиволдаева и АО «Байкальская Глубинная» Сурнина названы «Коммерсантом» в качестве конечных бенефициаров структуры. В то же время формально «Байкалси Компани» принадлежит офшору с Багамских островов ESW INVESTMENT LTD. То есть воду из Байкала отливает компания, которая завязана на структуру, формально к России не имеющей никакого отношения.

При этом «Байкалси Компани» не смущает и то, что в её уставном капитале при таких делах — всего 10 тыс. рублей. Еще в январе 2020 года депутат Николай Будуев сообщил своим сторонникам, что некая частная компания, завязанная на упомянутый нами офшор, зарегистрировала исключительные права на использования названия «Байкал».

Депутат был возмущен, как и его сторонники. О ситуации писало издание «Регнум» . То есть какая получается картина: деньги от продажи байкальской воды могут уходить напрямую в офшор на Виргинских островах. Эта же компания получила эксклюзивные права на название Байкал, а теперь может угрожать экологии озера-мирового достояния природы? Не жирно ли для бывших коллег Виктора Феликсовича?

Сиволдаев – на подхвате?

И это не единственные проекты, в которых данные лица могут представлять интересы Вексельберга, пока сам от отсиживается в тени. Тот же Сиволдаев — вообще очень известный бизнесмен «на волнах» «Реновы». В октябре 2020 года тало известно, что он заинтересовался агробизнесом.

Та же самая компания «Реам Менеджмент» могла стать совладельцем трех тепличных комплексов, которые некогда входили в периметр самой Реновы, а позже попали под управление ГК «Долина овощей». Сделки в итоге не получилось. Но ясно, что интерес Сиволдаев проявляет именно к компаниям, которые имели отношения к «Ренове».

Другой пример — продажа структурами «Роснано» энергокомпании «Хевел». Почти половина долей досталась «Реам Менеджмент» Сиволдаева. Другая часть — «Ренове» Виктора Вексельберга. Сделка состоялась в 2018 году. При этом «Хевел» еще и осталась должна «Роснано» 10 млрд рублей. Видимо, возвращать эти деньги никто не торопится.

Еще интересней, что «Реам Менеджмент» должен был взять банковский кредит для закрытия сделки. Об этом в интервью «Коммерсанту» говорил глава ГК «Хевел» Игорь Шахрай. И зачем, уж не для возможного ли вывода ли банковских средств и было затеяно все мероприятие?

Уж не потому ли руками Сиволгаева, что сам господин Вексельберг и некоторые связанные с ним структуры давным-давно находятся под западными санкциями? То есть если у кого-то был умысел выводить деньги за рубеж с той же энергетики (да хоть с той же «Байкалси») через компании Вексельберга уже не получилось бы?

Разумеется, за такое прикрытие те же Сиволдаев и Сурнин должны иметь собственный гешефт. Начнём с Сиволдаева и его «Реам Менеджмент». Ощущение такое, что из компании могут просто выводиться деньги и активы. Как еще объяснить убыток за 2020 в размере 619 млн рублей? Выручка — едва ли полмиллиона, а стоимость активов — минус 1 млрд рублей.

Откуда у «Реама» деньги на покупку активов?

Вопрос — а как тогда «Реам Менеджмент» покупает направо и налево конторы? На что? Или, вернее, кто дает на это дело деньги, уж не Виктор ли Феклисович?

Но «Реам» — на виду. А Сиволдаев куда более интересный персонаж. Он учредитель целого ряда компаний. Его близкие родственники — тоже. И ряд этих компаний обладает признаками фиктивности. Настолько, что не ясно, как работают.

Например, он был учредителем ООО «Грин-Сити», которым теперь владеют Елена и Илья Сиволдаевы. Судя по всему, супруга и сын. Как компания существует — не ясно, ведь последняя финансовая статистика у неё указана лишь по состоянию на конец 2015 года. Тогда компания закончила год с нулевой прибылью и нулевой стоимостью активов. Очень странно для фирмы с уставным капиталом в 2 млн рублей.

Есть у Елены Сиволдаевой и своя собственная «игрушка» (она, впрочем, в прошлом выступала учредителем сразу 5 организаций). Называется, ООО «Волшебная мастерская Елены Сиволдаевой», занимается производством верхней одежды в Сочи. Компания ни разу не имела прибыли с 2014 года, и сейчас находится в стадии ликвидиации.

А что, можно «поэкспериментировать» и «прогореть», если супруг «водит шашни» с самим Вексельбергом, распоряжаясь судьбой многомиллионных активов? Без копейки не останутся.

Сурнин при делах

Тоже самое можно сказать по поводу второго партнера по «Байкалси» Максима Сурнина, ранее также работавшего в структуре «Реновы». Оба, напомним, формально действуют через ООО «Байкал Холдинг» (53% у «Реам» Сиволдаева, 46% у «Байкальская Глубинная» Сурнина). Но «Байкал Холдинг» вообще похож на какую-то прокладку. Но прокладку странную… По итогам 2019 года — ни выручки, ни стоимости активов, один только убыток в 644 тыс. рублей. При нулевом штате, и уставном капитале в… 880 млн рублей.

Такие же странности с «Байкальской глубинной» Сурнина. Тут еще больше смахивает на фейк. Один сотрудник при всего 10 тыс. уставного капитала. По итогам 2019 года — ни выручки, ни стоимости активов. Убыток в 483 тыс. рублей. А за чей счет тогда «банкет» с приобретением «Байкалси»? Уж не за счет ли Виктора Феликсовича, чтобы потом половину озера перегородили забором и «сливали» байкальские воды в виде прибыли на офшорные берега?

«Форбс» в открытую пишет, что Максим Сурнин умудрился за много лет заработать сотни миллионов рублей на байкальской воде. Имеется ввиду именно компания «Байкалси», почти половина которой, как мы писали вначале, принадлежала Виктору Вексельбергу.

Между тем, сам Сурнин — личность скандальная, и ситуация с «Байкалси» вряд ли пойдет ему на пользу. Еще до того, как Сурнин с головой окунулся в водный бизнес, он был депутатом ЗакСа Иркутской области. В 2008 году он угодил в скандал. Как утверждают авторы сайта «Бабр24» , якобы еще тогда он, будучи в статусе депутата, мог присматриваться с золотому гектару земли, находившемуся в то время в собственности ОАО «Иркутский релейный завод».

Скорей всего, завод этот ждала бы печальная судьба, если бы не внимание широкой общественности. В итоге, если Сурнин что-то и хотел сделать с гектаром, то ничего не вышло. Также нужно сделать и с Байкалом — не позволить лишиться уникального озера и использовать его в своих коммерческих интересах. Сделать это можно лишь объединив усилия СМИ, общества и власти.

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