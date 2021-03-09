Банки закрыли кредитные лимиты для части «Цитруса»

Банки, которые обслуживают розничную сеть магазинов цифровой техники и электроники «Цитрус», закрыли кредитные лимиты для части компании. Речь идет о части, которая принадлежит одному из собственников Григорию Топалу.

Об этом сообщает «Обозреватель» со ссылкой на данные банков.

В частности, согласно письму ПУМБ, который̆ обслуживает «Цитрус», лимит овердрафта для компании ООО «Цетехно» уменьшен до нуля.

Банк просит погасить задолженность по кредиту в указанные сроки.

Напомним, ранее сообщалось, что бизнесмен Геннадий Корбан стал владельцем 50% доли в уставном капитале компании «ЗТ-Инвест» (одно из юрлиц «Цитруса»). Информация об этом есть в едином реестре юридических лиц.

Позже Геннадий Корбан рассказал, зачем купил долю в торговой сети «Цитрус». Переговоры с партнерами велись с лета.

В интервью бывший совладелец сети Дмитрий Зинченко также рассказал о подробностях сделки. По его словам, предложение поступало обоим партнерам.

Как известно, «Цитрус» — специализированная сеть магазинов гаджетов и аксессуаров. Создана в 2000 году.

Сегодня сеть представлена более 70 магазинами в городах Украины, среди которых Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Запорожье, Николаев и других.