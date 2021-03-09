Россия и Китай хотят создать станцию на Луне

Документ был подписан от имени правительств двух стран. Как передает корреспондент The Moscow Post , речь идет о создании Международной научной лунной станции (МНЛС).

«Госкорпорация «Роскосмос» и CNSA <…> будут содействовать сотрудничеству по созданию МНЛС с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров», — говорится в сообщении российской государственной корпорации.

Проект необходим с целью укреплять взаимодействие в научно-исследовательской области, продвигать изучение космического пространство и его использование в мирных целях для всего человечества.

Церемония подписания прошла в режиме видеоконференции. Благодаря совместным технологиям и опыту, Россия и Китай создадут дорожную карту для строительства станции на Луне, рассказали в CNSA.

Сотрудничество двух стран предполагает не только изучение поверхности Луны, но и совместную реализацию проектов на территории орбиты спутника Земли.

Напомним, в 2017 году между Роскосмосом и CNSA подписана программа космического сотрудничества на 2018-2022 годы. В ней указаны шесть разделов – исследование Луны и дальнего космоса, наука в этой области и связанные с ней технологии, спутники и их использование, а также материалы и элементная база, работа вместе в сфере дистанционного зондирования Земли и тд. На реализацию масштабного проекта создавались рабочие подгруппы.

В июле 2020 года Рогозин сообщил, что с партнерами из Китая были проведены переговоры по сотрудничеству в космическом пространстве. Тогда же упоминалось создание лунной базы. Рогозин сообщил о договоренности начать идти в этом направлении.

В декабре прошлого года на круглом столе в Совете Федерации Рогозин заявил, что летом Китай предложил привлечь Европу к освоению Луны.

В начале февраля замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил сообщил о планах Роскосмоса обсудить с коллегами из КНР возможные задачи для базы на Луне. Прорабатывается техническая составляющая проекта.

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