Українські розробники створили мобільний додаток що визначає шкідливі домішки в їжі

Українці створили сканер продуктів на наявність шкідливих добавок. За допомогою камери користувач сканує штрихкод, система знаходить товар в базі даних, показує склад і оцінює загальну користь або шкоду компонентів.

Пише SEEDS.org.ua за інформацією AIN.

Інформаційна база включає 300 тис. найменувань товарів, що продаються в українських магазинах. Базу даних продуктів щодня поповнюють контент-менеджери і самі користувачі. До того ж, користувачі мають можливість створювати списки продуктів на закупівлю, ділитися ними з іншими користувачами і разом відзначати придбані товари.

Засновниками стартапу є троє українців — Іван Іванов, Міша Мінов та Павло Ковальов. Наразі у команді працює вже 13 людей.

Розробка MVP (ред. – minimum viable product – продукт, що має мінімальні, але достатні для задоволення перших споживачів функції) Foodstr зайняла 3-4 місяці. В стартап засновники інвестували близько $70 000.

«Такий проект перший в Україні. Ми прагнемо зробити своїх земляків здоровішими та розвинути критичне ставлення до оманливих обіцянок на обгортках», – зазначено на сайті стартапу.

Поки що продукт абсолютно безкоштовний. У наступних версіях з’явиться підписка на додаткові функції.

Причиною появи стартапу засновники називають велике розмаїття продуктів на ринку. «Простій людині складно вибрати з того, що лежить на полицях магазину».

Команда розробила базову версію, для тестування якої залучили друзів з early adopters. Перш ніж додати будь-який функціонал, проводять A/B-тестування і отримують відгук від аудиторії, яка вже користується продуктом.

Крім того, проводять аналіз актуальності та затребуваності продукту – чи полегшить він життя користувачів, спростивши шлях до головної мети – безпечної та швидкої покупки. Після всіх перевірок додають функцію у застосунок.