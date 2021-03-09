«Банально развели»: раскрыта роль Сулеймана Керимова в деле банкира Хабарова

Член Совета Федерации от Дагестана Сулейман Керимов не входит в число бенефициаров уголовного дела против банкира Михаила Хабарова, пишет Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на неназванный источник.

По данным автором канала, сенатора «банально развели». Его якобы убедили звонить представителям силовых структур и уговаривать арестовать Хабарова.

Первый заместитель председателя банка «Траст» Михаил Хабаров заключен под арест до конца ноября. Его задержали по жалобе бывшего партнера по транспортной компании «Деловые линии» Александра Богатикова после проигрыша последним судебного процесса в Лондоне.

«ВЧК-ОГПУ» пишет, что в попытках уклониться от выплаты долга Богатиков нашел покровительство у депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, которого канал называет известным в Дагестане «решальщиком». Якобы после этого совладельцами «Деловых линий» стали депутат Госдумы Заур Аскендеров и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев. Затем Богатиков, как утверждается, обратился и к Сулейману Керимову.

В 2018 году по заявлению Хабарова были арестованы активы Богатикова более чем на 150 миллионов долларов. Тем временем одним из владельцев «Деловых линий» стала экс-глава компании Сулеймана Керимова «Нафта Москва» Татьяна Башмакова.

Активы Богатикова арестовал суд Кипра. Хабаров тогда заявил, что из-за изменений в структуре собственности «Деловых линий» он лишен возможности стать совладельцем.

Петербургский суд прошедшим летом арестовал 100% долей грузоперевозчика также по иску топ-менеджера «Траста», запретив владельцам продавать свои доли.