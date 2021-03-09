Умерла российская писательница Татьяна Полякова

Писательница Татьяна Полякова умерла во Владимире на 62-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на ее персонального менеджера Валерию Сергееву.

«Татьяна Полякова умерла во Владимире. Несколько лет боролась с онкологической болезнью», — сказала она. Прощание с писательницей состоится 10 марта в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре.

Полякова родилась 14 сентября 1959 г. во Владимире, где жила до последних дней, сообщается на сайте ее издательства «Эксмо». Она писала в жанре авантюрного детектива и была автором более 90 книг. Согласно данным Российской книжной палаты, Татьяна Полякова постоянно входила в топ-10 самых издаваемых авторов России, а в 2019 г. писательница заняла почетное пятое место.

По ее книгам сняли фильмы «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли и «Черта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».