Башар Асад и его жена заразились коронавирусом

Сирийский диктатор Башар Асад и его жена Асма заболели COVID-19. В понедельник, 8 марта, администрация президента Сирии распространила информацию о положительном результате ПЦР-теста супругов, передает Deutsche Welle.



В Дамаске подчеркнули, что состояние здоровья Асада и его жены «хорошее и стабильное».

В Сирии, где уже больше 10 лет продолжается гражданская война с активным вмешательством иностранных государств, зафиксировано 16 тысяч случаев заражения коронавирусом. От осложнений COVID-19 умерли 1063 сирийца. Однако официальная статистика включает информацию только о ситуации на подконтрольной правительству Асада территории.

Эксперты считают, что реальный уровень заболеваемости гораздо выше, так как в стране производится явно недостаточное количество тестов.

На прошлой неделе в Сирии началась вакцинация. Министерство здравоохранения заявило, что получило вакцину от некой «дружественной страны», не став уточнять, о каком препарате идет речь. Однако известно, что это российская вакцина «Спутник V».