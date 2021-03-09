Фахівці озвучили п’ять способів уникнути інсульту

Лікарі розповіли про найдієвіші способи уникнути інсульту. Їх всього п’ять, але потрібно дотримуватися їх неухильно.

Відповідні рекомендації розробили фахівці Гарвардської медичної школи, повідомляє видання Express.

В першу чергу вони радять скоротити в раціоні кількість солі, ковбаси, копченостей з м’яса і риби, виключити чіпси. Крім того, необхідно регулярно займатися спортом для зниження ризику ожиріння.

Також потрібно коригувати харчування і включити в нього авокадо, мигдаль, жирну рибу, а також ріпакову, кукурудзяну і соняшникову олію.

Для здоров’я і профілактики захворювань експерти радять вживати більше овочів і фруктів. І нарешті – повністю відмовитися від куріння. Шкідлива звичка робить негативний вплив на організм і підвищує артеріальний тиск.