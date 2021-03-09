Подельнички. Почему Порошенко не может «отклеиться» от Медведчука

Пятому президенту едва ли не каждый день приходится объяснять, почему он, будучи «главным патриотом», допустил политическое возрождение Виктора Медведчука. Почему у Петра Порошенко нет внятных ответов на такие вопросы, но появился шанс спастись благодаря санкциям США против Коломойского.

Пятый президент, лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко и скандальный кум президента РФ Виктор Медведчук с каждым днем все плотнее и глубже усаживаются в одну политическую «лодку». Обе политсилы жестко критикуют Офис президента Владимира Зеленского за попытки расправиться с политическими оппонентами. Каждая атака на ОПЗЖ заставляет Петра Порошенко нервничать и оправдываться. Пятому президенту едва ли не каждый день приходится объяснять, почему он, будучи «главным патриотом», допустил политическое возрождение Виктора Медведчука. Почему у Петра Порошенко нет внятных ответов на такие вопросы, но появился шанс спастись благодаря санкциям США против Коломойского, читайте в материале издания «Апостроф».

Неосторожное интервью

Украинские силовики продолжают «копать» под Виктора Медведчука. Ранее предполагаемые бизнес-связи с ОРДЛО, по которым СБУ проводит расследование, стали основанием для введения санкций против формального владельца телеканалов «112», «Zik» и «NewsOne» нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Конечным собственником активов в СМИ называют Виктора Медведчука. Также последовал удар по бизнес-активам кума Путина.

Впрочем, телодвижения Медведчука в информационном поле для власти – явно в приоритете. Недаром новая попытка запустить новый пророссийский канал на базе «Первого независимого», принадлежащего одиозному экс-нардепу «Свободы» Игорю Кривецкому, известному также как «Пупс», закончилась неудачей – уже через час после начала включения эфир был отключен.

В то же время спецслужбу заинтересовало его интервью кремлевским пропагандистам RT, которое господин Медведчук дал после введения против него первой порции санкций. В нем он выдал «на-гора» весь набор кремлевских штампов: «антироссийская истерия», «пещерная русофобия», которые якобы имеют место в нашей стране; а также «внешнее управление» Украиной со стороны США, требование провести «федерализацию» Украины и отказаться от интеграции в НАТО, что якобы станет одним из инструментов возвращения ОРДЛО под контроль Киева.

В настоящее время СБУ изучает это интервью на предмет нарушений со стороны господина Медведчука. Зацепиться есть за что. Беседа, предположительно, была записана в Украине. В одном из эпизодов журналистка произносит следующую реплику: «Сегодня закрыли три больших телеканала. То есть это означает, что нам, оппозиционным журналистам, надо уехать из страны и мы ничем не защищены?». Девушка говорила с выраженным «российским акцентом», и из ее слов можно сделать косвенный вывод, что «оппозиционными журналистами», в том числе, работают медийщики из РФ, связанные с кремлевской пропагандой.

Помимо этого, власть и силовиков явно интересует возможная причастность ОПЗЖ к организации «тарифных майданов», которые в начале года прокатились сразу в нескольких регионах.

«Так называемыми «тарифными майданами» дирижировали люди из группы Виктора Медведчука в ОПЗЖ. Социальная база для протеста была, и в ОПЗЖ этим удачно воспользовались. Хотя санкции СНБО не были ответом именно на «майданы», но эффект проявился и тут. Как только отключили телеканалы и наложили санкции на бизнес-активы, «майданы» прекратились. Это, в очередной раз, подтверждает, что протестные акции были спланированы именно как политическая технология», – заявил «Апострофу» глава Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Микрофоны заблокированных телеканалов. Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Оправдания Порошенко

Каждое действие Банковой в отношении ОПЗЖ автоматически отражается на «Европейской солидарности» и ее лидере Петре Порошенко, заставляя его нервничать и совершать ошибки. После первых санкций против пророссийских сил в ЕС начали путано оправдываться, почему Петр Порошенко назначил Виктора Медведчука представителем Украины в ТКГ, зная, что тот с 2014 года находится в санкционном списке США. Следующий вопрос – почему власти в период президентства Петра Порошенко не давали ход санкциям против Виктора Медведчука?

Дабы сгладить негатив, Петр Порошенко впервые публично «наехал» лично на Виктора Медведчука, назвав его «коллаборационистом». Будучи главой государства, таких высказываний он себе не позволял. Лишь незадолго до президентских выборов Петр Порошенко для вида поручил СБУ разобраться с целесообразностью нахождения господина Медведчука в ТКГ, которого он сам туда и назначил.

Затем, опасаясь санкций со стороны Банковой и СНБО, пятый президент объявил о «покупке» телеканала «Прямой». По одной из версий, он это сделал, дабы лично защищать подконтрольные активы от расследования возможных связей собственников «Прямого» с бизнес-структурами Виктора Медведчука, попавшими под санкции.

В итоге возникла трагикомичная ситуация. Петр Порошенко и Виктор Медведчук бросились защищать связанные с ними телеканалы, обвиняя Офис президента в попытках расправиться с политическими оппонентами. Оба фигуранта, невзирая на внешней антагонизм, оказались в одной политической «лодке». Чем сильнее власть раскручивает историю с ОПЖЗ, тем больнее становится именно лидеру «Европейской солидарности».

Ошибки Порошенко

После второй волны санкций против пророссийских сил и публикации записи возможных разговоров Виктора Медведчука с бывшим советником президента РФ Владиславом Сурковым, Петру Порошенко стало совсем уж невмоготу. Он сделал ошибочный ход, заявив, что Банковой бьет по Виктору Медведчуку, но целится при этом в него – в Петра Порошенко.

«Создается впечатление, что Зеленскому Медведчук был нужен для информационной атаки не столько на ОПЗЖ и Россию, сколько на «Евросолидарность» и на меня лично. Псевдо-сенсации они пытаются раздуть из общеизвестных фактов. Фактов, о которых я неоднократно рассказывал в интервью и на пресс-конференциях», – заявил Петр Порошенко.

«Петр Порошенко подобными заявлениями сам себя дискредитирует и разоблачает. Он фактически признал, что у него есть связь с Виктором Медведчуком, и поэтому получается, что бьют по ОПЗЖ, а опосредованно попадают в Петра Порошенко», – говорит Владимир Фесенко.

Петр Порошенко. Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Прогнозы Медведчука

Виктор Медведчук в долгу не остался. В интервью ВВС он заявил, что Петр Порошенко имеет все шансы еще раз избираться на президентский пост. Между корреспондентом и политиком состоялся следующий разговор.

Би-би-си: Как вы думаете, Порошенко может стать еще раз президентом Украины?

В.М.: Конечно.

Би-би-си: Серьезно?

В.М.: А вы что, запишете, что это шутка? Я считаю, что, если будут досрочные президентские выборы в ближайшие полгода-год, Порошенко станет президентом.

По мнению экспертов, эти заявления лишь подтверждают «удобность» Петра Алексеевича для пророссийских сил.

«Опубликованные телефонные разговоры между Порошенко и Путиным, реплики «Жму руку. Обнимаю», подтверждают, что для Кремля пятый президент был удобным спарринг-партнером. На словах антироссийский, а на деле – политическое возрождение Виктора Медведчука произошло при всестороннем содействии Петра Порошенко», – сказал в беседе с «Апострофом» руководитель Центра исследований политических ценностей Олесь Доний.

Теперь активные действия Банковой загоняют ОПЗЖ и Евросолидарность за флажки.

«Офис президента не просто атакует Петра Порошенко и Виктора Медведчука. Власть своими действиями раскалывает обе эти политические команды. Постоянно муссируются темы, крайне неудобные для пятого президента. ОПЗЖ явно разделилось на крыло Виктора Медведчука, а также крыло Юрия Бойко и Сергея Левочкина, которые сейчас выглядят уверенно. Они рассчитывают стать основными наследниками распадающейся политической империи Виктора Медведчука», – сказал «Апострофу» политический эксперт Виктор Небоженко.

В любом случае, борьба Банковой с Медведчуком и пророссийскими силами только набирает обороты. Чем больше Офис президента добудет политических «трофеев» (санкции, уголовные дела, обвинения в коллаборационизме и сдаче национальных интересов), тем больнее будет именно Петру Порошенко. Впрочем, у последнего на днях появился неплохой шанс перевести «стрелки»: история с недавним введением санкций Вашингтоном против олигарха Игоря Коломойского фокусирует внимание на Банковой, которую явно поставили в неудобное положение. Желания включать репрессивный механизм против Коломойского у Зеленского, судя по всему, нет. Этим и может воспользоваться Порошенко, который вполне в состоянии начать прессинговать Офис президента, обвиняя его в сговоре с бывшим владельцем «Приватбанка». Тем самым, Коломойский – известный оппонент Петра Алексеевича, может, сам того не желая, сослужить службу бывшему главе государства в его противостоянии с Зеленским.

Владимир Шевчук, опубликовано в издании Апостроф