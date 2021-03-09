В Италии начался суперсуд над сотней мафиози, которые годами незаконно получали субсидии ЕС

Журналист Politico Europe Ханна Робертс в своей статье рассказала о кропотливой и продолжительной работе итальянских правоохранителей, которые смогли усадить на скамью подсудимых верхушку двух мафиозных семей. В издании dsnews.ua опубликовали перевод этого материала.

В здании суда, напоминающем бункер, которое стоит по соседству с тюрьмой, на скамье подсудимых окажутся около сотни подозреваемых мафиози и их сообщников, обвиняемых в хищении миллионов евро ЕС.

Ожидается, что в ходе так называемого суперсудебного разбирательства впервые раскроют систему, с помощью которой, по словам обвинения, кланы мафии и их подельники нацелились на получение сельскохозяйственных субсидий в размере 55 млрд евро, ежегодно выплачиваемых Евросоюзом.

В этой схеме, по утверждениям властей, участвовала не только мафия, но и бухгалтеры, политики и чиновники, в результате чего из сельскохозяйственных фондов ЕС были украдены не менее 10 млн евро. И эта схема иллюстрирует диверсификацию преступных организаций на юге Италии, где те прошли путь от традиционной деятельности, связанной с наркотиками и вымогательством, к использованию более прибыльных и менее рискованных источников дохода, включая гранты ЕС, предназначенные для поддержки фермеров.

Судебное разбирательство, вероятно, продлится не менее года, в нем примут участие 97 обвиняемых, 90 адвокатов и до 1 000 свидетелей, и при этом некоторые свидетели готовы пойти на нарушение омерты, кодекса чести, известного как закон молчания. В ходе первого заседания во вторник, 2 марта, только более часа ушло на перекличку подсудимых, обвиняемых в преступлениях, включая мошенничество, ложные заявления, вымогательство, создание поддельных компаний для получения незаконной выгоды, распространение наркотиков и кражи скота.

«Невероятное мошенничество, — заявил следственный судья, — использование финансовых средств ЕС в огромных масштабах». В обвинительном акте отмечается, что это «разрушительное явление». «Мафия, готовая бороться с Европой незаконными методами, и [итальянское] государство, которое ей уступает и уже перешло в оборону».

Своими мыслями на этот счет поделился также присутствовавший в суде итальянский сенатор Марио Джаруссо, ветеран кампании по борьбе с мафией, назвав суд «экстраординарным и символическим».

По его словам, после суда общественность сможет «отремонтировать механизмы, систематически используемые мафией и белыми воротничками». И, добавил он, это серьезное изменение в контексте того, как итальянские суды относятся к мошенничеству.

До недавнего времени неправомерные заявки на субсидии ЕС в Италии расценивались лишь как обычное мошенничество — преступление, которое не влечет за собой наказание из-за очень долгих судебных разбирательств. Но теперь, когда прокуратура квалифицирует это как мафиозную схему, и учитывая суровые законы Италии о борьбе с мафией, некоторым обвиняемым грозит до 25 лет тюрьмы.

Это дело актуально и в связи с тем, что Италия, как ожидается, получит немалую сумму в размере 209 млрд евро, выделенную из фонда ЕС по восстановлению экономики после пандемии. И хотя суд может вызвать беспокойство масштабами взяточничества в Италии, он также может дать шанс доказать лидерам ЕС то, что страна очень серьезно относится к помощи в рамках фонда ЕС для восстановления после пандемии. Хотя судебный процесс может встревожить людей, разоблачая всю глубину взяточничества ЕС в Италии, он также может послужить возможностью продемонстрировать лидерам ЕС, что страна серьезно относится к тому, как зарабатывают преступники.

Четыре года в разработке

Масштабный публичный судебный процесс стал кульминацией работы следователей, которая велась четыре года и о которой общественности стало известно 13 месяцев назад, когда порядка тысячи полицейских провели рейды в отношении потенциальных мафиози.

Аресты практически разрушили иерархию двух ключевых мафиозных семей — Баттанези и Бонтемпо Скави. У членов обеих группировок весьма красочные прозвища. Есть Блонди, Бангер и Вито Корлеоне, названный так в честь персонажа Марлона Брандо из «Крестного отца». А предполагаемого босса семьи Батанези зовут Себастьяно «Swagger» Бонтемпо.

В постановлении об аресте говорится, что для мафиозных семей, которые проживают в горах Неброди, на территории с хорошей охраной площадью 860 кв. км, «характерны крепкие семейные узы, насилие и жестокость».

Две семьи делят власть в местечке Торторичи, родном городе производителя бомб, устроившего взрыв, в результате которого погиб самый известный мученик Италии — прокурор Джованни Фальконе, который боролся с мафией.

Не всегда между семьями все было гладко. В 1980-х и 1990-х гг. случилась кровопролитная война за территорию, в результате которой погибли более 40 человек. Но после эти две группировки вроде бы отказались от разногласий ради совместного обмана ЕС.

В прокуратуре сообщили, что эти группировки придумали схему по определению участков земли, на которые средства ЕС выделить еще не просили. Помогали находить такие участки чиновники из местных органов власти, заплатив за доступ к геокадастру. Сотрудничество с чиновниками помогло снизить риск дублирования заявок на субсидию для каждого земельного участка.

Затем мафиози заключали фейковый договор аренды или заставляли землевладельца подписать договор аренды, захватив землю, которую зачастую они даже не обрабатывали.

Согласно обвинительному заключению некоторые заявки на финансирование были поданы на землю, которая не была сельскохозяйственной либо фактически не принадлежала или не сдавалась в аренду заявителям, включая участок, принадлежащий католической церкви, и еще один участок, на котором была построена железная дорога. Среди других вызывающих подозрение участков земли есть тот, который ВМС США использовали для размещения станции спутниковой связи.

Любые же разногласия, возникающие между мафиозными семьями, помогали разрешить посредники.

По словам следователей, после задержания свидетелями согласились стать трое мафиози, предоставившие новые доказательства того, что мошенничеством они начали заниматься еще в 1990-е гг.

В зале суда

На судебном заседании во вторник присутствовала и Пьера Айелло, депутат, вышедшая замуж за мафиози, но решившая стать свидетелем в 1990-х гг.

Айелло защищает тех, кто сотрудничает с правоохранителями, но, взглянув на ряд клеток в суде, она сказала в комментарии Politico, что информаторам придется тяжко.

«Одно дело — пойти против одного мафиози, но пойти против сотни…, — сказала она. — Это очень сложно — смотреть им в глаза и указывать на них пальцем. Твое сердце бьется с сумасшедшей скоростью».

О том, что мафия злоупотребляет субсидиями ЕС, итальянские власти впервые узнали примерно в 2012 г., когда бывший глава региона Неброди Джузеппе Анточи потребовал провести аудит анкетных данных для тех, кто претендовал на получение средств. Это сделало его мишенью для мафии, и в 2016 г. произошло покушение — самая громкая с 1990-х гг. атака на представителя власти.

Сегодня Анточи живет под круглосуточной вооруженной охраной, но и он демонстративно пришел в здание суда во вторник.

«Я хочу смотреть в глаза тем, кто десятками лет держал эту землю в заложниках», — сказал он.

По его словам, жертвами становятся не только ЕС и налогоплательщики, но и община, и местные жители, которым не хватает средств: «фермеры, молодые люди, которые хотят начать свой бизнес, которые хотят найти возможность остаться в своем родном городе, — говорит он. — Они должны были получить деньги ЕС».

По словам адвокатов подсудимых, их клиенты настаивают на своей невиновности, утверждая, что стали жертвами судебной ошибки.

Алессандро Прути Чиарелло, адвокат девяти подсудимых, сказал, что эти судебные процессы «нечестны», поскольку групповая ответственность установлена без обязательного доказательства причастности каждого отдельного лица.

«Им и не нужно доказывать ответственность каждого, — сказал Чиарелло. — Часто крупная рыба выходит на свободу, а маленькую — судят».

Тем не менее этот кейс, будучи первым в своем роде для Европы, может стать примером для других регионов Италии и других стран.

Группа «Зеленых» в Европейском парламенте на этой неделе опубликовала доклад, в котором подробно рассказывается о неправомерном использовании европейских сельскохозяйственных фондов в пяти странах Центральной и Восточной Европы. И, кстати, словацкий журналист Ян Куцяк, который был убит в 2019 г., тогда изучал деятельность Ндрангеты (калабрийская мафия), направленную на хищение средств ЕС.

Следствие согласно: их выводы, вероятно, — лишь верхушка айсберга.

Суперсуд, говорит Джарруссо, — это «предупреждение» для мафии: «Он служит подтверждением тому, что мы можем с ней бороться».

Перевод; dsnews.ua