Почему аферисты из B2B Jewelry продолжают обманывать людей и после разоблачения

Сотни рекламных бордов, десятки магазинов по всей стране, завоевание рынков Казахстана и РФ, вирусная реклама в интернете, обещания сверхприбылей – так развивался «бизнес» скромного винницкого ювелира Николая Гонты до тех пор, пока журналисты, а следом и правоохранители не объявили стартап финансовой пирамидой.

В издании Mind.ua выяснили, что финансовая пирамида B2B Jewelry продолжает существовать и после разоблачения

27 августа 2020 года Служба безопасности Украины сообщила о блокировании противоправной деятельности преступной группировки, участники которой преследовали цель – завладение средствами граждан. По информации СБУ, вкладчиками «пирамиды» стали более 600 000 человек, а ориентировочный объем средств, присвоенных и легализованных злоумышленниками, составил более $250 млн.

В схеме были задействованы более 20 человек. Правоохранители провели обыски в Киевской и Винницкой областях и Одессе. Суд наложил арест на имущественные активы участников сделки, фигурантам были объявлены подозрения.

С тех пор прошло полгода, а магазины сети до сих пор работают. Более того, в B2B Jewelry, по-прежнему обещают сверхприбыли своим доверчивым клиентам. «Золотая» финансовая пирамида, несмотря на громкие разоблачения, продолжает свое существование. Mind разбирался, где именно и как.

За чертой законов экономики

Деятельность B2B Jewelry очень напоминает всем известную сказку о Буратино, а именно – эпизод с Полем чудес. Недаром в презентационном рекламном ролике этой компании фигурировал образ золотого дерева, на котором растут деньги. Правда, на официальном сайте компании презентационное видео сейчас уже удалено.

Скрин презентационного ролика B2B Jewelry

С чего все начиналось? Официально проект стартовал в 2018 году. Но сначала он ограничивался лишь Виннитчиной. Активное завоевания рынка началось в 2019 году, когда открылись десятки ювелирных магазинов в разных уголках Украины, а также в Казахстане и РФ. И некоторые из этих магазинов продолжают работать даже после громких заявлений о блокировании деятельности пирамиды.

Магазин B2B Jewelry в Одессе

Что же они все продають? Оказывается, главным товаром, который реализуют в ювелирных магазинах B2B Jewelry, является вовсе не ювелирные изделия, а непосредственно деньги. Заявленная компанией стратегия заключается в том, что после покупки ювелирного изделия каждому покупателю обещают еще и кешбэк, превышающий стоимость приобретенного товара.

Такой рекламный ход, по словам создателей сети, якобы способствует развитию их бизнеса. И действительно, многие компании используют кешбэк в качестве маркетинговой стратегии. Но все дело – в размере этого кешбэка, ведь ни один реальный бизнес не в состоянии вернуть клиенту полную стоимость товара, еще и с процентами. А вот в B2B Jewelry именно это и обещают. И чем выше цена изделия, тем больше – якобы – дадут денег.

На ценниках в магазинах B2B Jewelry сразу указаны две суммы: первая – это цена за изделие, вторая – кешбэк, который обещают выплатить в течение года. Размер кешбэка всегда выше цены изделия. Примерно втрое.

Но это не единственное, что предлагали клиентам. Кроме покупки ювелирного изделия можно было приобрести еще и сертификат, на котором указано денежный номинал – 1000, 3000, 243 000 грн… Обещанная прибыль по этим сертификатам значительно выше, чем при покупке ювелирных изделий. Он достигал, согласно рекламе B2B Jewelry, 416% в год.

Так выглядели сертификаты

После огласки и возбуждения уголовных дел продажа сертификатов, которые на самом деле были просто бумажками, прекратилась, как и выплаты их владельцам. Об этом свидетельствуют комментарии на странице B2B Jewelry в соцсетях.

Создатели пирамиды придумали, как и эту ситуацию обернуть в свою пользу – сертификаты теперь можно обменять на ювелирные украшения, но цена этих украшений завышена в разы. Например, ювелирный браслет из серебра весом 29 г стоит для владельцев сертификата более 50 000 грн. То есть грамм серебра стоит 1700 грн. Для сравнения цена серебра в изделии реальной ювелирной компании составляет примерно 340 грн за грамм – в пять раз меньше. При этом в магазине B2B Jewelry еще и продают реплику на известный бренд.

Пропозиция ювелирного магазина

Примечательно, что, если вы хотите приобрести украшение в B2B Jewelry за наличные, стоимость снижается на 70%. Но все равно с обещанием огромного кэшбека.

Кроме того, в B2B Jewelry обещали платить деньги за каждого нового клиента, ведь просто приобрести изделие в магазине было невозможно – покупатель должен сначала зарегистрироваться в системе и обязательно указать менеджера, который его привел.

О чем свидетельствует такая схема работы? По мнению опрошенных Mind экспертов, описанная выше стратегия – признак сомнительной финансовой сделки. «Никакой экономической концепции здесь нет. Это обман. Потому что есть определенные законы экономики, по которым доходность активов, пусть даже рисковых, не может превышать 50% по сравнению с доходностью базовых активов», – отмечает доктор экономических наук Сергей Якубовский.

По мнению президента Союза ювелиров Украины Дмитрия Выдолоба, подобный вид бизнеса искажает конкурентную среду. «Сейчас во всех регионах к нам поступают жалобы от участников ювелирного рынка о недобросовестном поведении этой компании, которая фактически манипулируя вопросами финансов, кешбэка, перетягивает на себя большую часть клиентов», – комментировал он ситуацию в эпоху расцвета B2B Jewelry.

Под вывеской благотворительности

Как оказалось, обещанные кешбэк и проценты по приобретенным сертификатам платит совсем не раскручена компания B2B Jewelry. Выплаты идут через благотворительный фонд «Зимородок». По крайней мере именно он засветился в производстве Генеральной прокуратуры, которое было открыто еще в начале 2018 года. Возможно, подобных благотворительных фондов и больше, просто они не попали в поле зрения правоохранителей.

При этом, очевидно, сначала расследование проходило неактивно, ведь в судебном реестре фактически за два года не нашлось каких-то решений об обысках или изъятии документов.

Чем заинтересовались правоохранители? Дело сдвинулось с места в декабре 2019-го. Тогда правоохранители через суд добились ареста счетов БФ «Зимородок». В обосновании указано, что благотворительный фонд осуществляет деятельность, не соответствующую финансовым операциям благотворительной организации. В частности, установлено, что «реквизиты БФ «Зимородок» используются с целью уплаты взносов в так называемый бизнес-проект B2B Jewelry. А сама система имеет признаки финансовой пирамиды».

Кроме того, правоохранителей насторожило еще и то, что у БФ «Зимородок» нет сайта, а информация в свободном доступе о нем отсутствует. При этом, по адресам в Виннице и Киеве, которые указаны как адреса фонда, находились ювелирные магазины B2B Jewelry.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры. А уже после ареста счетов благотворительного фонда в 2020 году был создан сайт, на который подгрузили несколько новостей о помощи, организованной БФ «Зимородок».

В начале 2020-го адвокат БФ «Зимородок» обратилась в Шевченковский районный суд столицы с ходатайством о снятии ареста, в январе это ходатайство суд рассмотрел. В частности, защитница отметила, что организация не имеет никакого отношения к мошенническим действиям, злоупотреблению властью или служебным положением. Именно по этим статьям УК было открыто производство.

Прокурор, по инициативе которого и был наложен арест, на заседание не явился. Суд поверил адвокату благотворительного фонда. В результате арест со счетов сняли. И B2B Jewelry активно продолжила свою работу.

Вместо денег – бумажки и обещания

Кто и чем управляет? Основателем БФ «Зимородок» указана Елена Гонта, жена ладыжинского ювелира Николая Гонты. Он и позиционирует себя как создатель B2B Jewelry, и во многих интервью говорил о «новом уникальном бизнес-проекте», цель которого – всем жить в достатке.

«Можно ли считать это пирамидой? Можно было бы, если бы в законодательстве было такое понятие. Есть ли риск того, что данный проект может закрыться? Есть, тогда вкладчики потеряют свои средства. Но, куда обращаться при этом, непонятно. Потому что в сертификатах не указано, кто именно предоставляет услуги, расчет производится исключительно в валюте без получения фискального чека», – объясняет адвокат Александр Рябец. И подчеркивает, что привлечь владельцев B2B Jewelry к юридической ответственности будет крайне трудно из-за отсутствия понятия «финансовой пирамиды» в отечественном законодательстве.

При этом к Николаю Гонте уже подано несколько исков с требованием вернуть обещанные средства. Некоторые из них суд удовлетворил.

Единственной ниточкой, потянув за которую, теперь можно распутать дело, – это неуплата налогов. Как объясняет Александр Рябец, согласно закону, выплаты, которые в B2B Jewelry называют кешбэком, должны облагаться налогом: 18% – налог с дохода физических лиц и 1,5% – военный сбор. Кроме того, под налогообложение должны подпадать и сертификаты, которые продавались как товар. А B2B Jewelry эти налоги не платит: для уклонения используется благотворительный фонд, да и выданные чеки – незаконны.

Кто же такой «автор проекту» B2B Jewelry Николай Гонта? Гонты известны на Виннитчине. Там они еще с 90-х годов занимаются ювелирным делом.

Как признается сам Николай Гонта в интервью «Винниця.инфо», первый ювелирный магазин он открыл в 1995 году, а ювелирную мастерскую – в 1999-м. Небольшое производство было основано в городе Ладыжин Винницкой области.

К началу 2020 года в реестре предпринимателей можно найти две компании Гонты – ООО «Винголд», которое было зарегистрировано в 2019 году, и ООО «Шарм голд», официально работающее с 2014-го. Кроме того, в 1995 году Гонта зарегистрировал ФЛП.

То есть до 2014 года Гонта работал как физическое лицо-предприниматель с официально небольшими оборотами средств.

Проблемы с долгами и податками

Откуда деньги? В 1997 году жена Николая Гонты – Елена Гонта, которая сейчас является председателем БФ «Зимородок», также зарегистрировала ФЛП. В 2012 году его деятельность была прекращена. В любом случае работа даже двух ФЛП вряд ли дает возможность получать прибыли, достаточные для открытия сети магазинов на три страны.

Николай Гонта. Фото из сети

Или же, нарушая законодательство, семья Гонтов скрывает реальные объемы своего бизнеса и соответственно не платит налоги в бюджет. Это, кстати, Николай Гонта, по сути, сам подтверждает в интервью, когда рассказывает, что в штате фирмы «Шарм» в начале 2000-х насчитывалось 150 человек. С ФЛП по закону подобное невозможно.

В 2016 году прокуратура Винницкой области начала расследование в отношении предприятия Гонты. Правоохранители обнаружили возможную неуплату налогов на общую сумму более 1,28 млн грн в период с 2015 по 2017 год. Тогда прокуратура через суд добилась проведения проверки предприятия Николая Гонты «Шарм Голд», а также нескольких связанных с ним ФЛП. В ходе расследования выяснилось, что реальные объемы финансовых операций ООО «Шарм Голд» скрываются. Кроме того, качество ювелирных изделий, которые производит Гонта, ниже изначально заявленного.

Также вероятные участники сделки периодически осуществляют операции по перемещению драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий через государственную границу Украины вне таможенного учета. В конце концов в 2018 году дело в отношении Гонты было передано в суд, но главный фокус в нем был только на неуплате сбора на обязательное государственное пенсионное страхование в размере 1,2 млн грн. При этом приговор Гонта так не получил – дело просто закрыли за сроком давности.

Так ли все чисто? Николай Гонта, рекламируя B2B Jewelry, отмечает: золото, из которого изготовлены украшения, – качественное, оно проходит экспертизу в пробирной палате и имеет соответствующие пробы. При этом ранее правоохранители уже ставили под сомнение качество ювелирных изделий этого предпринимателя.

Кроме того, несмотря на заверения Гонты в том, что всю жизнь он строил успешный бизнес, в судебном реестре несложно найти несколько дел о миллионные долги винницкого предпринимателя. Например, до сих пор продолжается судебный процесс о невыплаченном долге Гонты в размере $130 000, которые он должен частному лицу. Николай Гонта занял эти деньги еще в 2012 году.

Также Николай Гонта должен 805 000 грн уже обанкротившемуся банку «Радикал». Соответствующее решение было принято Ладижинским городским судом Винницкой области в 2017 году. Апелляция Гонте отказала.

В суд с иском о задолженности Гонты обращались и представители ликвидированного банка «Хрещатик». Согласно данным иска, в общем Николай Гонта задолжал банку почти 1,5 млн грн. По этому делу открывалось несколько судебных разбирательств. И это далеко не единственные финансовые претензии со стороны кредиторов к создателю B2B Jewelry.

Влиятельные помощники

«У них очень серьезные инвесторы. Финансовый ресурс у них достаточный. А развивать свою сеть никто никому не запрещает, по крайней мере в Украине… В других странах, в частности в РФ, действительно существуют государственное регулирование – намного жестче, чем в Украине. То же самое можно сказать о Казахстане. Но там есть спрос. В принципе, при наличии мощного инвестора не возникает больших проблем создать сеть в Украине. На ювелирном бизнесе нельзя заработать большие деньги без каких-либо афер, нарушений законодательства и т.д.», – комментирует развитие проекта B2B Jewelry Дмитрий Выдолоб.

Возможно, Гонта является лишь лицом «золотой финансовой пирамиды», а реальные владельцы – совсем другие лица? Вероятно, пролить свет в этой истории может еще одно уголовное расследование, в котором кроме семьи Гонтов фигурировало винницкое должностное лицо. У 2013 году в Виннице разгорелся скандал. Как сообщало местное издание «20 минут», тогдашний заместитель налоговой региона Геннадий Мазур фигурирует в расследовании о турецком золото, которое нелегально ввозила семья Гонтов. На тот момент речь шла о тонне золота и миллионах гривен неуплаченных налогов. У должностного лица был проведен обыск и изъят дневник, в котором фиксировались все «обходные» схемы.

Вскоре Мазур оставил свой пост, став официальным помощником экс-нардепа из Винницкой области, который представлял Партию регионов, и одновременно бывшего главы Винницкой ОГА Николая Джиги. В СМИ отмечали, что настоящим бенефициаром ювелирного бизнеса Гонтов является именно налоговик Мазур.

В материалах этого дела, в частности, указано, что директор ООО «Подольская ювелирная компания» Таисия Мазур, которая является женой Геннадия Мазура, в 2016 году якобы заключила договор аренды оборудования для изготовления ювелирных изделий с семьей Гонтов. Вместе с оборудованием жена налоговика «передала» и 48 человек персонала. Гонты в свою очередь проклеймили в пробирной палате более 595 000 изделий из золота неустановленного происхождения общей массой более тонны.

Куда идет заработанное? Выручка всех объектов торговли поступала на банковскую карточку. Правоохранители тогда обнаружили движение средств в размере более 4,3 млн грн. В эквиваленте это составляло более $500 000. Золото реализовывалось через торговую сеть «Шарм» в Виннице, Тростянце, Ладыжине, Ивано-Франковске, Коломые, Умани. Прокуратура предполагала, что к схеме вероятно причастен заместитель председателя Государственной налоговой службы в Винницкой области Николай Мазур.

Примечательно, что в то время ювелирные магазины фирмы «Шарм» по странному стечению обстоятельств открывались именно там, где работал Мазур. Это несложно проверить, исследовав биографию чиновника: в частности, он занимал руководящие должности в налоговой Винницкой и Ивано-Франковской областей. И почти все магазины сети «Шарм», исключая уманского, функционировали на территории этих двух регионов.

О тесных связях семей Гонтов и Мазуров свидетельствует и тот факт, что Таисия Мазур выступила залогодателем по многотысячному кредиту для Николая Гонты в банке «Хрещатик».

Но, несмотря на активную работу правоохранительных органов, изъятие документов и проведение обысков, это расследование со временем было закрыто, и ни один фигурант подозрения не получил. Как сообщили в прокуратуре Винницкой области, было установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления.

Почему буксовало следствие? В 2016 году расследование по этой сделке возобновили. Кстати, тогда ООО «Подольская ювелирная компания», принадлежавшее Таисии Мазур, официально уже прекратило свою деятельность.

В материалах дела было указано, что Мазур и Гонты, а также другие лица «с целью получения сверхприбылей и неправомерной выгоды в течение длительного времени скрывали и скрывают объемы финансовых операций путем составления ложных документов и занижают суммы по уплате налогов и обязательных платежей. Кроме того, следствием установлено, что ювелирные изделия, которые изготавливают и реализуют указанные лица, являются несоответствующего качества».

Но и это расследование закончилось ничем. В прокуратуре сообщили, что по подследственности дело направили в полицию Винницкой области. Там составили обвинительный акт в отношении Николая Гонты только за уклонение от уплаты налогов. Как отмечалось выше, суд закрыл данное дело из-за истечения срока давности.

Комментировать оба расследования в прокуратуре Винницкой области отказались. И хотя приговоров по делу нет, вполне возможно, что схема работает до сих пор, трансформировавшись в деятельность пирамиды B2B Jewelry.

«Мы ставим вопрос о происхождении этих изделий… поскольку экономические показатели отечественной отрасли другие. У нас другая себестоимость (чем та, которую декларируют в B2B Jewelry. – Mind). Надо понять: это украинская продукция, или импортная, легально ли она была завезена в Украину? Владельцы B2B Jewelry уже были замечены в контрабандном скандале. Я не верю, что украинские ювелирные изделия могут стоить 30 грн за грамм… Они продают качественные изделия, но у нас вопрос об их происхождении, так как цена необоснованная», – отмечает ювелир Дмитрий Выдолоб.

Амбициозные планы

Сейчас Геннадий Мазур в очередной раз стал депутатом Винницкого областного совета. Он представляет партию «Батькивщина». Во время подготовки этого материала мы попытались узнать, имеет ли он отношение к B2B Jewelry, но политик сообщение не прочитал и не ответил на него.

В свою очередь Николай Гонта, кроме проекта B2B Jewelry, в 2020 году возглавил политическую партию. Сейчас в фейсбуке можно найти страницу Гонты, на которой он позиционирует себя как политик.

Эта политсила уже трижды меняла владельцев и, соответственно, название. Сначала в 2015 году партию зарегистрировали как «Команду Святослава Сенюты». Позже она трансформировалась в Украинский народный блок. В выборах эта политическая сила не участвовала.

В марте 2020-го официально председателем политической партии стал Николай Гонта. С его приходом партия стала называться «Живите в достатке».

Скрин YouControl

Вполне вероятно, что Гонта планировал участвовать в местных выборах в 2020 году. Но «вмешались» журналисты и правоохранители. При этом нет сомнений: предвыборную кампанию профинансировали бы наивные участники «золотой финансовой пирамиды».

В 2020 году Николай Гонта наконец зарегистрировал компанию B2B Jewelry, ведь больше года до этого эта фирма работала в Украине вообще без статуса юридического лица.

Что происходит сейчас? Николай Гонта получил подозрение в рамках производства по B2B Jewelry и БФ «Зимородок». На судебном заседании полиция, ведущая расследование, попросила для Гонты меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 8,7 млн грн. Но в Печерском суде это ходатайство удовлетворили частично, отправив Гонту под круглосуточный домашний арест. Позже условия для него смягчили – Гонте нельзя покидать дом с 22 вечера до 6 утра. О других фигурантах дела ничего не известно. Связаться с Гонтой не удалось.

Автор: Елена Чернышева; Mind.ua